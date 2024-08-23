【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

《經濟通》近日發現有人假冒《經濟通》建立投資資訊WhatsApp群組，企圖誘騙投資者。



《經濟通》謹此聲明《經濟通》並無透過任何即時通訊工具，包括但不限於WhatsApp、 Telegram、WeChat等，開設任何投資群組。若對任何訊息有所懷疑，請透過官方渠道向我們查詢，以防受騙，切勿讓不法之徒有機可乘。



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溫馨提示：

• 市民若懷疑遇到騙案，可在守網者網站 (https://cyberdefender.hk/)「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式輸入可疑網址，以評估其詐騙及網絡安全風險；



• 提醒身邊親友慎防受騙；



• 如有懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢



