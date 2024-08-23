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23/08/2024

MakeMoney | 微短劇成潮流?十部有一部爆回報率高達兩成！

#理財
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　　今時今日後生仔個個都想做Youtuber，好似早前有人係Threads到透露，原來香港頭五位嘅油管頻道都係月入五位數！另一邊廂，其實抖音勢力已經崛起，特別係「微短劇」內容，由於平、快、短呢種模式，拍一部劇令你「財富自由」嘅神話已經悄悄上演。

 

 

 

2023年內地微短劇市場規模高達374億人民幣

 

 

　　就算唔上抖音，大家都應該係FACEBOOK到碌到唔少來自內地嘅「短劇」，例如穿越過去利用現代知識致富、窮小子對拜金女嘅類似劇情，一集可能三至五分鐘，可以拍成過百集。

 

 

　　據了解， 2023年中國網絡微短劇市場規模高達373.9億元，按年增長267.65%；預計2027年市場規模有望達到1006.8億元。目前已經有好多人係浙江橫店影視城拍緊，好多劇組都係到搶劇本、搶演員，只要你識寫字、識對鏡頭、識剪片，就唔會失業！

 

 

 

30萬成本成就破億神話？

 

 

　　由於呢種拍攝模式要求質素並唔高，有傳部分短劇以30萬人民幣成本，就可以達到破億的付費神話，所以好多人都打算入行，就算十部入面，有一部賺，估計回報率最少有兩成起。

 

 

　　呢種短劇收費模式，大部分都係頭十集免費，等你「入坑」之後，每集收費幾蚊，睇一集收一集錢。你以為好好賺？事實上，市場人士表示一年可能有過百部出產，但實際賺錢可能兩三部。

 

 

內地多個平台歡迎投資客

 

 

　　其實好多內地媒體公司都歡迎投資客出手，隨便係百度就可以搵到，唔少平台聲稱「60日上映、六四分帳」，預算由25萬起到80萬人民幣都有，睇自己荷包能力。

 

 

　　不過要留意，內地好多媒體機構，同樣都好多詐騙團體，要搵到值得相信公司，建議搵一啲有出品嘅媒體，通常短劇介紹內容都會有公司內容，慢慢搵都應該會搵到。值得留意係，目前呢一行都算係新興行業，正係風口，再遲小小有巨型資本進入，散客要想投資就可能有難度了。

 

撰文：李皆穎

 

 

 

 

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