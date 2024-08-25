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25/08/2024

英國政界「活化石」希思重提中英關係

#英倫歲月 #希思 #保守黨 #金融城商務會議 #中英關係 #戴卓爾夫人 #啟蒙老師 #政情
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者，90年代曾長駐倫敦，親身採訪工黨執政、香港政權交接、倫敦金融城在亞洲金融風暴期間動態、歐元誕生等一系列重大新聞。

    英倫歲月

    隔周日更新

　　保守黨黨魁挑戰告一段落，馬卓安得以留在唐寧街10號，在風雨飄搖中堅持到兩年後的1997年5月1日。我從臨急抱佛腳惡補保守黨人事關係和黨內選舉程序的窘態中解脫，回復到相對平靜的工作時期。

　　那個年代互聯網尚未普及，在一般情況下駐英記者每天只要勤閱報，就足以透過傳真機向香港發回不少訊息。我每天上午回到位於唐人街外圍的辦公室，慣常會閱讀六、七份報章，一般包括支持工黨左派立場的《衞報》、及其姊姊周刊《觀察家報》；持相對中間立場的《泰晤士報》、《獨立報》；以及支持保守黨右傾立場的《每日電訊報》、《每日郵報》等，另外還包括若干政情雜誌，例如1828年就已創刊的The Spectator。

 

希思（左）任首相期間陪同女王接待美國總統尼克遜（資料圖片）


　　我後來發覺，英國報章的左、中、右立場，在內政和歐洲問題上較為明顯，例如《衛報》對戴卓爾夫人的改革不以為然，同時主張加入歐洲一體化進程；而《每日電訊報》則必然支持私有化，並堅拒向布魯塞爾交出大英帝國的主權。但是在外交政策上，《衛報》、《獨立報》這類中間偏左至左派的報章觀點，往往表現得更強硬和激進。

「閉門造車」的譯稿生涯

　　伴隨著每天閱報「完美日常」，我的「閉門造車」譯稿生涯也變得優哉游哉起來。我當時午間常常信步走到白金漢宮旁的聖詹姆士公園，躺在草地上看一篇政治評論或是專題新聞。此時不斷會有松鼠從橡樹上爬下來，向途人討食物，池塘裏則浮游著成群結隊的野鴨和鴛鴦。

　　我最初以為那些招搖過市的野鴨們並不會飛，可有一次牠們突然在我身旁撲撲振翅，以人字隊型揚長而去，看得我目瞪口呆。額外一提的是，曾俊華任香港駐倫敦經濟貿易辦事處處長期間，也是聖詹姆士公園常客，我偶爾會在此遇到他互相打個招呼。

　　不過，公園休閒氣氛雖好，採訪工作卻沒有甚麼進展。此時香港還遠遠沒有進入英國朝野以至民間的視界之內。報章和電視台無論立場左、中還是右，關於香港政權交接問題的新聞鳳毛鱗角。這個現象一方面固然說明了英國社會對香港前途的冷感，但另一方面也給了我現實的提醒--我不能光靠看報紙譯稿度日。

　　於是在抵達倫敦不久，我就決定盡可能外出採訪，獲得第一手信息，而且最好是獨家消息。展開對外接觸的第一步，就是充分把握外國記者協會提供的採訪機會，反正我的洋名也是協會女秘書起的，大家關係好得很嘛。雖然他們安排的採訪活動不一定和香港有關，但卻有助於增加我對英國社會各個角落的了解，並建立聯絡資料庫。第二步是盡量參加政商界安排的對華政策研討會，就是在這種場合，我首次接觸到了一位有份量的英國政治人物，他就是保守黨元老、前首相希思(Sir Edward Heath)。

 

希思是鐵娘子的政壇啟蒙者，但後來被她取代（黑白資料圖片）


希思重提中英關係重要性

　　當時，希思獲邀在一個金融城商務會議上，就中英關係未來發表演講。此前，希思對於我來說是一位政治書本上的遙遠人物，當看到垂垂老矣的他站在講台上，被屋頂射燈的光束照住，卻更像英國政壇的一位「活化石」。希思確時是見證英國和歐洲當代史的人物，他生於1916年，早在1930年代他還是青年的時候，曾去德國考察希特拉崛起，在紐倫堡親歷了納粹黨集會。

　　希思還是鐵娘子戴卓爾夫人的政治啟蒙老師。在他於1970年代初出任首相時，後者還只是他的教育大臣。但兩者間有一道潛在的裂痕，就是二戰經歷令希思深信歐洲的未來有賴於一體化進程，而他的學生更注重英美特殊關係。在希思內閣1974年搖搖欲墜時，正是鐵娘子對他發起挑戰，奪走黨魁地位。

　　希思對此念念不忘，此後拒絕接受鐵娘子的任何官職，但對後者仍能保持幽默。例如作為帆船高手的他曾打趣說：「你們知道瑪格麗特(Margaret Thatcher)在她的首個預算案幹了甚麼嗎？她給帆船加徵了消費稅，這可把我的退休生活毀掉了。」

　　希思因為年事已高，講話速度很慢，他回顧了中英發展關係的淵源，並提出了兩國維持良好關係的重要性。講話內容平鋪直敍，但在當時中英雙方因香港移交問題談不攏而陷入僵局的情況下，他是我到達倫敦後，聽到的首個與馬卓安政府語調不一致的政壇聲音，而這股聲音後來變得愈來愈大聲。

　　隨著我後來對政治新聞採訪的經驗得以累積，我認為希思和他晚輩們的分別在於，前者意識到在處理跨大西洋特殊關係，即應對與美國的盟友關係時，英國必須要在全球性戰略中取得一定的槓桿作用。他主張與中國保持良好關係，就是為了充實倫敦在全球事務中的存在價值。當他的繼任者們一面倒擁抱與美國的特殊關係時，自身的槓桿作用和存在價值被削弱，以至於陷入今天的孤立狀況。

　　希思在2005年去世，享年89歲。

 

 

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