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25/08/2024

高息定存 | 一周高息合集，個別銀行逆市加息，創興新客享4厘

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　　美聯儲局上月議息政策會議紀錄放鴿，正當大多本地銀行陸續下調定存息率，卻有小部分銀行逆市加息吸客吸金。

 

高息定存 | 一周高息合集，個別銀行逆市加息，創興新客享4厘

（資料圖片）

 

　　創興銀行最新將個別優惠的3個月定存息上調0.1厘，一般現有客戶存100萬元或以上最高可享3.65厘；而全新客戶經手機Apps「遙距開戶」成功開戶後，並透過手機Apps或網上理財以新資金開立首筆3個月定期存款，可享3.7厘加0.3厘特惠年利率，即有4厘。

 

　　此外，南洋商業銀行本周也將4個月和6個月定存年利率分別上調0.2厘和0.15厘，調整後兩個存期的息率看齊，最高可達3.85厘，起存額100萬元新資金，適用於特選「南商理財」客戶。至於一般客戶10萬元起存，4個月和6個月定存息最高亦有3.65厘。

 

　　另一邊廂，中銀香港(02388)將3個月和6個月的定存息下調至3.5厘和3.4厘，50萬起存。而定存額介乎1萬至50萬元，3個月和6個月年利率亦降至最高3.4厘和3.3厘。

 

　　恒生銀行(00011)3個月及6個月定存息本周減至3.5厘及3.4厘，適用於優越私人理財及優越理財戶口客戶，有關客戶透過電話或分行存入最少1萬元。

 

　　虛銀方面，天星銀行將9個月和12個月的定存息分別減至3.3厘和3.5厘，降幅均為0.1厘，勝在門檻低，並無新客戶及新資金要求。

 

　　富融則採取「長加短減」策略，最新將12個月定存息上調0.2厘至3.5厘，但同時將6個月息降0.1厘至3.5厘。

 

高息定存 | 南商逆市加息6個月3.85厘，富融「長加短減」

 

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75厘

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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