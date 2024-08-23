機票優惠 | 今期超筍2大平機票！HK Express韓國二人買去程送回程、包32kg行李 / ANA最平$3,185起飛日本、免費坐兩程日本國內航段！即睇優惠詳情

最近，真的有很多平機票，今次要講講HK Express及ANA的優惠，一個是去韓國，而另一個是去日本的，如果你想去這2個地方，可以留意，即睇2大機票優惠！

機票優惠│1.HK Express：「無憂飛」買去程，送回程

HK Express今日宣布，在即時至2024年8月25日（23:59）會推出韓國全線「無憂飛」的「買去程，送回程」優惠，旅遊日期為2024年9月1日至2024年10月31日。而「無憂飛」已包括32KG寄艙行李以及揀選標準座位，不過要留意，這次的價惠是需要二人或以上在指定旅遊日期一齊出發去首爾、釜山或濟州。

3個步驟，即預訂免費回程機票！

1. 選擇來回機票，及於指定旅遊日期及目的地內的航班，同時旅客人數必須為二人或以上（嬰兒除外）

2. 當選擇「無憂飛」去程航班後，尋找標示票價為$0 的「無憂飛」回程機票。 （機位數量有限並不一定適用於所有航班或日子）

3. 按照餘下指示添加所需的附加服務並進行付款

編輯就測試了9月頭的機票，去程二人價錢連稅為$2,416，回程則$0，不過連稅後二人價錢$3,122，平均一人連稅只要$1,561，已包括32KG寄艙行李以及揀選標準座位。

無憂飛「買去程，送回程」優惠

即時至2024年8月25日（23：59）

旅遊日期：2024年9月1日至2024年10月31日

詳情按此

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