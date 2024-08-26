  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

26/08/2024

FX MONDAY｜美國轉趨減息，日本利率續升，息差快速收縮將推動圓匯大幅升值？

#hot talk 1點鐘 #陳正犖 #渣打馬拉松 #聯儲局 #美元 #日本央行 #日圓 #外匯 #減息 #息差 #全球央行年會 #圓匯
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：渣打財富管理首席投資辦公室高級投資策略師　陳正犖

 

　　美國聯儲局主席鮑威爾在傑克遜霍爾的全球央行年會上，表示「調整政策的時間已來臨」，表明當局很大機會9月份減息，利率期貨市場反映9月份減息25基點的機率卻由64%降至61.5%，但在11月減息50基點的機率則由46.2%升至48.5%，反映市場已經消化了9月份減息的可能性，市場轉而關注11月份的減息幅度，根據目前的預測，聯儲局將於今年餘下的三次議息會議合共減息1厘。美匯指數已跌至100水平，該位將會失守嗎？另外，日本央行行長植田和男上周五出席國會聽證會時表示，若然愈來愈確定經濟和物價將與預期保持一致，繼續調整寬鬆程度的立場就不會改變。此外，他重申目前需要仔細觀察不穩定的金融市場對通脹前景的影響，反映日本央行並無預先規劃好加息的路線圖？美日息差料快速收縮，日圓匯價仍龐大升值空間？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/PkQ2pUvrws8

 

►把時間軸拉到01:34開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】教育局最新初中教材提出應堅拒婚前性行為，你認為教材內容是否不合時宜？► 立即投票

我要回應
更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #陳正犖 #渣打馬拉松 #聯儲局 #美元 #日本央行 #日圓 #外匯 #減息 #息差 #全球央行年會 #圓匯
更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜美國轉趨減息，日本利率續升，息差快速收縮...

26/08/2024 14:05

貨幣攻略

千軍易得一將難求，港如何搶人才？

23/08/2024 07:45

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk