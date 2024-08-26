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26/08/2024

前亞視主播繆美詩今年「入五」！李婉華Po其凍齡近照！仍保持主播專業氣質

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　　前亞視新聞主播繆美詩（Rachel）當年憑一頭清爽短髮及爽朗聲線，令觀眾留下深刻印象。曾離開主播枱轉戰公關界的她，現已回流加拿大溫哥華生活，今年「入五（50歲）」的她風采依然。

 

　　繆美詩在加拿大大學讀書期間，曾回港到有線電視及無線英文台實習，1997年畢業後加入亞視任職高級記者兼新聞主播，7年後離開亞視，轉投公關界，曾先後出任領展企業傳訊經理及企業傳訊主管，又開設公關公司。繆美詩令人留下深刻印象的其中一次，是她任主播時被一個中年痴漢纏擾，除了不停送花，更日以繼夜「跟出跟入」，甚至在她寓所樓下高呼其名字；痴漢更向她傳送多達655則示愛短訊，最後被警方拘捕，被法庭判守行為一年和繳付堂費。

 

 

　　繆美詩與丈夫育有女兒Charley及Lois，前年舉家回流溫哥華定居，而她亦再次轉型，獲取家長效能訓練（P.E.T.）認證導師資格，不時主持網上或電台節目，分享教小朋友心得，亦有開班教授一眾家長。

 

 

　　同樣定居溫哥華的李婉華，日前分享與繆美詩的合照，留言：「大家各有各忙，終於有時間和謬美詩聚一聚！她從前是資深記者，現在成為家長效能訓練導師！有很多迷失的家長，都找她重拾正軌！我們在享受僅餘的溫哥華夏天！」快將踏入50歲的繆美詩在相中看來非常年輕，依然保持清爽短髮，笑容燦爛，即使離開主播界多年，依然甚有專業主播氣息。

 

轉載自: 晴報

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