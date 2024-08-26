巴黎奧運 | 全紅嬋孝順買最新手機送媽媽！睇《刺蝟》首映讚王俊凱比黄子韜靚仔：對不起韜哥

巴黎奧運中獲得兩面金牌的中國跳水隊代表全紅嬋，由於人氣旺盛，早前難得獲安排飛到廣州但仍然未有機會跟家人見面，她就已經要返北京。事關全紅嬋跟一眾奧運代表隊的成員一齊現身天安門，出席表彰大會。當日，所有奧運代表隊的成員都穿上整齊的隊服，戴上得獎獎牌，跟國家領導人見面。其中大合照時，全紅嬋獲安排企C位，又跟習近平等人握手。

全紅嬋獲安排站在「C位」，身旁的是乒乓球「大師兄」馬龍及兩面奧運射擊金牌的中國新「槍王」盛李豪，兩人身材高大，令全紅嬋站在中間形成一個「凹」字，連全紅嬋夜晚睇電視轉播當時畫面時都忍不住說：「我怎麼這麼矮呀？」非常可愛。全紅嬋跟陳藝文、謝思埸、梁偉鏗等25名廣東運動員獲得國家記大功，相當高榮譽。

回到北京之後，全紅嬋難得未開始重投訓練，不忘出席活動輕鬆一下，日前她出席《刺蝟》電影首映活動，電影的主角葛優和王俊凱見面，全紅嬋都有在微博分享跟兩人的合照。不過原來她私底下跟兩位演員的互動非常搞笑，網友更形容這次對話短短四句說話，就已經夠震撼。先是葛優向全紅嬋要簽名，隨後王俊凱打算舉手機跟全紅嬋自拍留念，沒想到全紅嬋說：「你拍得好看不啊？」王俊凱即時嚇一嚇，將電話遞給全紅嬋由她影話：「要不你來掌鏡，我拍得確實不好看，我很隨意的。」隨後，全紅嬋接過電話，一邊影一邊笑言：「也是有幸摸到你手機囉！賞你啦！記得發我！」隨後，活動花絮片低調訪問金紅嬋，問到王俊凱靚唔靚仔，全紅嬋細細聲答：「帥，他比黄子韜帥一點，不好意思韜哥，背叛你幾秒鐘。」事關全紅嬋一直視黃子韜為偶像，臨出發奧運會前，黃子韜更特別拍短片為她打氣加油！

全紅嬋除了睇戲和玩貓狗外，當然不會忘記家人，早前有網友拍到全紅嬋買手機，該店主爆料指：「就是我就是番禺萬達的蘋果店也是他的銷售員，他是送給她媽媽的，所以大家也不要說甚麼華為蘋果了，各有所愛。」、「她說送媽媽的拿個大內存的。（最大儲存空間）」、「看來要回村了」、「不懂進來就問我甚麼最好的買給媽媽，我就一開始挺眼熟一說話我就知道誰了哈哈哈！」網友們都紛紛大讚全紅嬋孝順：「全世界最棒的小女孩！」、「怎麼樣才能擁有全紅嬋這樣的女兒」等等。