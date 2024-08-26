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26/08/2024

MIRROR演唱會意外 | 受傷舞蹈員李啟言更新IG！曬跳舞片網友留言打氣！女友So Ching轉發：Miss This

#演唱會 #舞蹈 #MIRROR #晴報文章 #娛樂 #李啟言 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　2022年7月在MIRROR紅館演唱會進行期間，舞蹈員李啟言（阿Mo）巨型屏幕突然墜落被擊中而嚴重受傷，一直進行治療未有公開露面。他的爸爸李盛林牧師每星期都會公開發「代禱信」，以文字交代阿Mo的治療進度及心路歷程。今年6月，李牧師形容阿Mo有如「重生」，接受新一輪的手術治療後，手腳能夠輕微郁動，父母見到這個情景，都不禁感動到熱淚盈眶。早前，阿Mo的IG亦是意外後首次更新，轉發兩條他昔日的跳舞片段，似乎相當掛住舞台的日子。

 

 

　　事發至今兩年多，阿Mo一直沒有放棄，繼續接受不同的治療，為復常生活而努力。日前，李盛林牧師都有分享第108封代禱告信，並分享阿Mo四歲時的童年照，他形容：「人在阿Mo過去兩年艱辛的蛻變過程中，的確經歷肌肉、關節、神經的重生。儘管蛻變的過程是困難重重，但阿Mo所選擇的不是等死，而是像老鷹一樣在痛苦的磨難中尋求重生。」他表示以往復康是被動，只為防止肌肉萎縮和關節的僵硬，但如今能夠通過「控制器」將腦電波訊號繞過受創的頸椎，上傳下達傳到肌肉和關節，使他們重新運作。「當利用各等復康儀器時，『人和機械』在復康的操練中，隨著訓練的加強，人的控制比例也逐步增加，同時也再一次激活失去活動記憶的腦細胞。」

 

 

　　李牧師指阿Mo重拾失落兩年的感覺，起初只是頭和頸有感覺，幸好的是一切都在進步中，阿Mo的左右上胸和手前後臂的感覺已經回復了80-100 %，手指方面也開始有麻痺的感覺。盼在這半年之內，身體的感覺能持續好轉，並回復過來。

 

　　兩年多以來，一直都是由李盛林牧師在阿Mo的同意下轉達情況，直至早前阿Mo的IG突然更新，雖然只是IG Story轉發兩條昔日置頂的跳舞片段，感受到他掛住舞台和跳舞的日子，其中一條是他跟女友蘇芷晴（So Ching）及朋友合跳，而另一條是他個人Solo，不過令不少網友都大感溫暖，紛紛再次留言鼓勵阿Mo，「加油阿！！你好叻呀！」、「雖然治療嘅每一步都好艱難，但相信你一定得，係你身上見到好多奇蹟，未來都會順順利利，加油呀」、「Welcome back」、「你好堅強，祝福你情況不斷好轉」、「Nice！welcome back in IG」等等。而So Ching在凌晨再轉發他獨舞的影片說：「Miss this.」似乎大家都好掛住舞台上揮灑舞技的阿Mo，希望藉住影片多多為他加油打氣！

 

轉載自: 晴報

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