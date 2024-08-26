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26/08/2024

職場女王Son姐｜動物老闆使用說明書（4）！邊種老闆屬敏感體質滿身刺？貓頭鷹360度盯實員工、跟著「龜縮」鴕鳥無運行

#職場 #人際關係 #辦公室求生術 #上司 #老闆 #管理 #管理學 #打工仔
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　　職場從來都是適者生存，就算是上司老闆也靠著不同手段、管理方法在公司站穩陣腳。今期繼續拆解各種動物老闆的心理。

 

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【刺蝟】

 

　　顧名思義梗係周身刺啦！只不過咁，刺蝟都有分有料、冇料兩種。有料嘅刺蝟係自大狂，獨行獨斷自我中心，容不下、納不到任何和自己不同的立場看法意見。不過若然夾得到，都可以和平共處，都有溫馴善良好玩嘅一面。

 

　　至於冇料嘅刺蝟，任何時候都豎起滿身刺，只是為了掩飾自己根本乜都唔知唔識，更加唔想知唔想識，所以有你冇理惡咗先，生人熟人都勿近，偏偏自我感覺好良好。雖然海鮮不是刺蝟類，不過這種特徵在很多老海鮮都有！

 

【鴕鳥】

 

　　明明有體型，擺明有力氣，明明是隻鳥偏偏扮烏龜縮頭。這種老闆是選擇決定困難症患者，不論做人還是做事，拖延拖延再拖延，而且還有縮骨症，卸膊卸膊再卸膊。

 

　　對翼幾大都無用，原來唔識飛，不過對腳天生異稟靠得住，跑起上來時速70公里唔係講笑。遇著這種老闆上司，做下屬員工一係食塵一係食泥，一係閉氣一係受氣，啃得落忍得住都冇話唔得。有啲人就係靠乜都啃得落、忍得到上位，呢啲就係叫做能人所不能！

 

【井底蛙】

 

　　坐井觀天，就以為個天得咁大！在視線範圍之外的，全部睇唔到，根本不存在。這種老闆上司，永遠活喺自己嘅世界之中，不知幾沉醉，自我陶醉，唔識寫個死字！以為井底最安全實無死，實情井是會乾涸的，氣候水溫會升亦會降低，冷血動物，是受不起溫差變化的。

 

　　我都想知，對著一個井底蛙老闆上司，下屬員工可以有甚麼生存之道？不過咁，我見過一群井底蛙圍著井底蛙王，大家很高興，樂在其中喎！大家見過未？

 

【貓頭鷹】

 

　　貓頭鷹其實很醒目，頭可以360度轉，夜晚唔瞓覺唔係因為唔鍾意瞓覺，而係因為要獵食。

 

　　不過用貓頭鷹形容老闆上司，會不會是因為金睛火眼360度無時無刻（目及）實員工做乜嘢？對住呢種老闆上司，大家就要識得扮工啦！即使你很努力辦公，但不懂得放大動作，拖慢速度確保能被睇到的話，係徒勞無功㗎！

 

　　廣告時間：我寫嘅「動物扮公室」好有參考價值㗎！

 

 

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