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26/08/2024

順德：超正點心、極級廚功

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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

Photo: 圖片由作者提供

　　順德，乃我肥碌心目中真真正正的「美食之都」，絕大部份廚師皆有一定水平，不少更身懷絕技，在互相唔衰得心態下日日比拼，令食客大樂，不時會有意想不到的口福。

 

　　上周心思思，再與老友「班長和」組為食鬼團殺上去，三日兩夜享受咗七餐。有兩餐，簡直冇得頂，回港後已Mark定日子重溫，太正了。

 

順德美食懶散團三日兩夜後，人人重咗三公斤！

 

　　香港飲廣東茶及歎點心，本來是首屈一指的，因早年廣東省仍很窮，難有優質食材及高檔廚師，故此，三十年前，全球最好的廣東點心，盡在香港。

 

　　不過，隨著內地經濟起飛，河鮮肉類及蔬果大量出產，加上飲食業高速澎脹，具天份廚師有用武之地，日漸大量湧現。更優勝，當地人工及鋪租非常便宜，綜合各種優勢，怎不一飛衝天去？

 

　　香港剛倒轉，租貴人工貴，加上食材靠入口，甚少新鮮貨式，整體而言，競爭力不斷低降，最弊是經營成本太高，食肆紛紛將貨就價，出品日益令人皺眉。

 

　　到今天，真的要嘆奈何，想開懷大吃大喝，高質素又具創意點心，只好北上到順德。

 

順德點心，由材料到手功，已經全面彈離香港！

 

　　今次入住順德保利假日酒店，坐高鐵直奔廣州南站，再搭三十分鐘旅遊巴即到，有大大個泳池與健身室，唔貴，性價比非常高，總經理是「香港仔」Simon，夠親切！

 

　　更重要，其中餐廳的點心師傅，功力之高，冇得唔服。我哋放膽狂叫，擺滿一枱，冇一款不是上佳水準，尤其兩樣，完全彈離香港，一為晶瑩薄皮鮮蝦餃，二為手搓的粉口芋頭糕，Wonderful！

 

 

　　另一驚喜之作，乃廚師始創的「火箭升空咸煎餅」，高一呎，上枱即令人人人掩咀呼叫：「嘩嘩嘩！」

 

香港豈能見到這般有創意的「火箭升空咸煎餅」？

 

順德保利假日酒店

地址：廣東省佛山市順德倫教荔枝祥路

電話：86-0757-28986888

 

　　另一極品廚功食肆，名「烏州會所」，本欄曾介紹過，今次再去，嘩嘩，終見到「廚神」霍偉堅，真的是極級高手。

 

隱世美食架步「烏洲會所」靈魂，左為廚神霍偉堅，右為老闆張漢光。

 

　　菜單豐富到爆肚，除必食的蒸走地滑雞外，當然更有彈到牙都甩的煎焗野生白鱔，容我誇張小小，真的是獨步大灣區！

 

　　單單以上兩味，小弟已覺值得搭一程高鐵來細味，無他，香港絕對冇這種材料及廚功。

 

　　另外，「班長和」早向老闆張漢光要求盡食獨門出品。結果有三道正嘢：（一）燉黑蒜涼瓜生劏水鴨湯；（二）節瓜燜蟛蜞（小螃蟹、禮雲子）；（三）鮮鮑魚蒸頭菜肉眼碎。

 

燉黑蒜涼瓜水鴨湯，一飲立時全身發滾。

節瓜燜禮雲子，香港絕跡。

牙都彈甩的煎焗野生大鱔。

鮮包魚蒸頭葷菜肉眼粒，全手切。

 

　　各位，大家見到相片，已可感受其澎湃美味陣陣攻出，如此，到真正入口時，便能親身體會到，甚麼是頂級廚功。令人魂牽的美食，毋須名貴的鮑參翅肚，只需用在地新鮮食材，已可泡製出天大美味！

 

烏州會所

地址：廣東佛山順德區倫教三洲烏洲永興街鎮南一巷三A

電話：139-2324-1383

 

 

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