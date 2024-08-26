  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

26/08/2024

【FOCUS】聯儲局考驗把握先機，資產輪動枕戈待旦

#鮑威爾 #9月減息 #Jackson Hole年會 #失業率 #黃金 #聯儲局
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　自去年7月加息至23年來最高，經歷史上第二長（僅次於2006/07年）的按兵不動後，聯儲9月即將開啟本周期首次減息，獲鮑威爾周末在傑克遜央行年會的演講，百分百鎖定。不過，標指500、非美貨幣、大中華地產股等為減息掌聲雷動之際，替代「通脹」成為鮑公頭號關注的「就業」，未來數月的走向，將決定資產輪動的廣度和烈度。

 

「盡一切努力」或暗示50基點

 

     5.25%-5.5%的「勒頸」高息，終將於下月迎來鬆動。從全面收復失地、攀至距歷史高位僅1%的標指，到周一（26日）錄去年7月以來最大升幅的人幣中間價；從祈盼「減息有助本港經濟」的特首，到未來兩個月擬「三盤齊發」的新地（00016），可謂人人歡欣。

 

【FOCUS】聯儲考驗把握先機，資產輪動枕戈待旦

聯儲局9月即將開啟本周期首次減息，獲鮑威爾周末在傑克遜央行年會的演講，百分百鎖定。(AP)


      9月減息無懸念，幅度會是25基點還是50基點？上次議息時稱「減息0.5厘非現階段考慮」的鮑公，周末在提頓山脈山脚的傑克遜小鎮，口風已顯著改變。他明言，「在朝著價格穩定取得進一步進展的同時，我們將盡一切努力（do everything we can）支持強勁的勞動力市場」，「目前的政策利率水平使我們有充足的空間應對（ample room to respond ）任何可能出現的風險，包括不願見到的勞動力市場進一步走弱的風險。」

 

      值得一提的是，鮑公在談及降息步伐時，並未使用三藩市聯儲戴利、 波士頓聯儲柯林斯、費城聯儲哈克近日不約而同使用的「循序漸進（gradual）」字眼，而是將取決於數據、前景以及風險的平衡。

 

2007減息，觸發美股瀉黃金飆

 

     就在上周，美國勞工統計局修訂，截至3月的過去12個月，新增職位下調81.8萬份，不過修訂後的月均新增就業仍達17.4萬份。另有數據顯示，美國三個月平均失業率雖較去年1月低點的3.5%上升0.55個百分點，但其中0.23個百分點是來自新進入的求職者或重返就業市場的人。

 

【FOCUS】聯儲考驗把握先機，資產輪動枕戈待旦

相比標指2008年崩盤，黃金直衝雲霄，新一輪的資產輪動會否因聯儲減息再次上演？


　　以上顯示，「顯而易見降溫」的美國就業市場仍然強勁，但鮑公的演講顯然已對「進一步降溫」畫下紅線。尤其是紐約聯儲最新數據顯示，正在尋找工作的美國人比例在7月升至28%的2014年3月以來有數據以來最高；此外，拖欠帳單逾三個月的信用卡比例升至10.9%的12年來新高，而此指標往往意味衰退將至。

 

　　基於此，7月「應減不減」的聯儲，實有必要9月果斷減息50基點以把握先機。而若回看2007年9月，聯儲在按兵不動15個月後首次減息，標指亦曾創新高後急挫逾9%，之後在減息後再刷新高，此後的故事人人都知道。那麼今次倒數中的減息，會否令歷史重演？

 

　　相比標指2008年崩盤，黃金直衝雲霄，新一輪的資產輪動會否因聯儲減息再次上演？尤其是美國未來數月失業率的任何風吹草動，都可能觸發情緒化的投資者的過激反應。

【你點睇】教育局最新初中教材提出應堅拒婚前性行為，你認為教材內容是否不合時宜？► 立即投票

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#鮑威爾 #9月減息 #Jackson Hole年會 #失業率 #黃金 #聯儲局
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜美國轉趨減息，日本利率續升，息差快速收縮...

26/08/2024 14:05

貨幣攻略

千軍易得一將難求，港如何搶人才？

23/08/2024 07:45

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk