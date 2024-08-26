26/08/2024
林超英冷氣慳電大法！冷氣調校至27度加一東西可按年減6成用電量！必學慳電10式︰如何為單位隔熱降溫？
Louise Yuen
Louise Yuen
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天文台前台長林超英奉行環保簡樸的生活，一直身體力行提倡節省能源、減少開冷氣，其「-$7」電費單就是最好證明，被封為「慳電達人」也當之無愧。早前他在社交平台分享有網友採用 27 度冷氣方案，連續三個月成功大減用電量，八月用電量更比去年同月減少 6 成以上，建議大家不妨一試。
（圖片來源︰林超英 Lam Chiu Ying）
所謂的 27 度冷氣方案，其實是把冷氣溫度調校至 27 度，再把風扇放在冷氣機前面，可以加快空氣流動的同時，亦把冷氣均衡地吹至屋內。由於冷氣溫度每調高 1 度，可節省 3% 能源，因此冷氣加風扇的使用方式更能慳電。
（圖片來源︰CLP 中電）
另外，林超英也分享了網友的慳電 10 式。
1. 冷氣27度+循環扇
2. 窗加隔熱膜+窗簾
3. 煲熱水用快速煲
4. 全家電器都是一級能源標籤
5. 購買電器前會參考消委會報告
6. 沖涼用熱水每次 5 分鐘內沖完（有計時器倒數響聲提醒）
7. 離家會將冷氣調升一度（即由 27 度調升至 28 度）
8. 離家超過 2 小時會關冷氣
9. 室溫如 27 度或以下，會關冷氣，改用天花扇
10. 離家前把所有備用電源關掉或拔走插頭
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