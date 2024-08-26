香港式離婚 | 黃子華劉嘉玲首度合作舞台劇！《香港式離婚》優先訂票超過30萬人撲飛！即睇公售時間及票價！同場：黃子華劇集、電影推介

黃子華、劉嘉玲的舞台劇《香港式離婚》今日(26日)優先訂票，有30多萬人撲飛。黃子華、劉嘉玲這對夢幻組合首度合作，真的十分吸引。如果今日買不到票的朋友，就要留意公售的時間，今次一齊睇睇《香港式離婚》的資訊。同場仲有黃子華的劇集、電影推介！

舞台劇《香港式離婚》是香港劇界經典原著劇本之一，今次由黃子華、劉嘉玲、楊淇、楊詩敏、梁浩邦、趙伊禕主演，看到黃子華、劉嘉玲這對夢幻組合，就已經吸引很多人想入場。而今日(26日)正是預售的日子，早上10點有30多萬人一齊撲飛，真的一票難求！《香港式離婚》故發生在一間專辦離婚的事務律師行，講述結婚多年中產律師夫婦一直貌合神離，這時有一位年輕見習律師闖入，和律師行老闆產生微妙情愫！老闆娘又怎樣自導自演下去？

如果今日買不到票的朋友，就要留意公開發售是9月3日早上10時，記得Set好鬧鐘！

《香港式離婚》

演出日期：2024年12月13-15、17-22、24-29日、2025年1月2-5、7-12、14-16、18-19、21-26、31日、2月1-2日

演出時間：晚上8時

演出地點：香港演藝學院歌劇院

票價：$480/ $680 / $880 / $1,080 /$1,280(VIP)

公開發售日期：9月3日早上10時

購票平台：撲飛 POPTICKET

購票連結：https://www.popticket.hk/event/truth-about-lying

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