  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
易經看世界
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

29/08/2024

從坎卦看2025年的預言

#易經看世界 #玄學 #天災 #災難 #占星學 #地震 #海嘯 #預言
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 作者：岑逸飛

　　近月世界各地發生不少天災，特別是日本，不僅有地震，還有颱風的吹襲，引起不少人留意坊間一些預言家對未來的預言。現時網上最紅的預言家是印度神童阿蘭德，他的預言是根據印度占星學。

 

　　中國占星學的重點放在月亮，西洋占星學的重點則放在太陽，而印度占星學是兩者兼顧，它與西洋占星學最大的不同，在於決定十二星座起點的星座系統與重視行星。早在2020年11月，阿蘭德已預言木星將進入摩羯座，與土星相遇，形成「木土合相」。所謂「合相」，指的是木星與土星的距離很近，而這種「合相」災難，至今仍在持續，直至2040年。

 

印度神童阿蘭德在網上火紅，他是根據印度占星學作預言。（網上圖片）

 

　　另一個預言家是保加利亞的已故預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加(Baba Vanga)，她已於1996年去世，其生前的預言有85%都靈驗，而最受人關注的是她說2025年歐洲將迎來大災難，人口銳減。不過她預言的世界末日是在5079年，離我們太遠了。

 

保加利亞「盲眼龍婆」巴巴萬加的預言，靈驗率達85%。（網上圖片）

 

　　其實除了印度占星學，還有古埃及占星學，只是較少人提及。筆者多年前旅遊埃及，曾與埃及的占星學家作過交流。埃及人將黃道十二宮的每一宮，分為三個十度，而且也賦予每一個十度有個行星支配。此外，埃及的占星學包含赤道，由一隻老鷹為代表，黃道就由埃及神話的朱鷺鳥代表，而一種狗臉的醜惡怪獸則分據春分和秋分點。

 

　　筆者更留意到埃及的十二星座有所謂「十二標誌神」，其中之一叫貓臉女神——巴斯特(Bastet)，對應出生日期是7月14至28日、9月23至27日、10月3至17日。貓奴請注意，巴斯特擁有感知他人的超能力，直覺很準，容易受神秘學吸引。

 

埃及的十二星座有「十二標誌神」，當中包括貓臉女神巴斯特。(Shutterstock)

 

　　近年倒是有位日本名「龍樹諒」的女漫畫家，對2025年的預言備受矚目。1996年她在其作品《我所看到的未來》所作的預言神準，卻一直為人忽略。她現年70歲，自22歲開始記錄夢境，她的15個預知夢，已應驗12個。早在1996年，她已預言日本福島發生九級大地震；而最近她預言2025年7月5日上午，日本和菲律賓之間的海面發生大爆炸，導致海底斷裂，引發海嘯，巨浪高達40米以上，她並且在夢境看到，一片陸地從海底升起，將日本、台灣、香港和菲律賓連在一起。

 

日本女漫畫家龍樹諒預言2011年3月11日有大災難，結果福島發生九級大地震。(AP)

 

　　這種地震加海嘯的災難，從《易經》看，是坎卦。坎卦在六十四卦之中，是四大難卦之一，且稱為「習坎」。「習」字之上有小鳥羽毛，象徵小鳥每天學飛，飛了又飛，是重複的意思，也就是坎了又坎，是雙重坎難。

 

坎卦

 

　　事實上，「坎」原指古代人牲獻祭的坑洞。初六曰：「習坎，入於坎窞，凶」；九二曰：「坎，有險，求小得」；六三曰：「來之坎坎，險且枕，入於坎窞，勿用」。下卦的三個爻辭都可用來描述地震後人在瓦礫中逃生的險境。

 

　　坎卦的上卦坎，也可用來象徵水淹下卦的坑洞，是海嘯之象，而最終收場，是上六的「系用徽纆，置於叢棘，三歲不得，凶」，意謂有如坐牢，被黑的繩索縛著，3年也難解厄，只有如卦辭說：「習坎，有孚，維心亨，行有尚」，面對天災，只能自求多福。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】教育局最新初中教材提出應堅拒婚前性行為，你認為教材內容是否不合時宜？► 立即投票

我要回應
更多易經看世界文章

你可能感興趣

#易經看世界 #玄學 #天災 #災難 #占星學 #地震 #海嘯 #預言
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

報復戰背後，黎巴嫩之殤

28/08/2024 16:03

大國博弈

FX MONDAY｜美國轉趨減息，日本利率續升，息差快速收縮...

26/08/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk