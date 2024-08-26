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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

26/08/2024

寵物經濟 | 貓貓狗狗統治資本市場？愈來愈多華爾街巨頭燃起對寵物投資熱情！亞洲區寵物行業發展空間更大？

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　由於年輕人紛紛選擇了不結婚，到2030年，寵物數量將會達到兒童數量的兩倍。

 

　　Financial Times的最新文章顯示，美國擁有迄今為止全球最大的寵物市場，寵物數量比各年齡段的兒童數量總和都要多。

 

　　早在2020年，美國有8,400萬至8,900萬隻狗和6,000萬至6,200萬隻貓，而同年的政府數據顯示，各年齡段的兒童數量僅有7,300萬。

 

 

　　再苦再累也不能苦貓貓狗狗，寵物產品的支出正在逐年增長。據美國寵物產品協會（APPA）稱，美國去年在寵物產品上的支出創下了歷史新高，接近驚人的1,000億美元。

 

　　摩根士丹利研究最新調查結果，預計到2026年，家庭每年在寵物上的支出將達到每隻1,445美元，到2030年將達到 1,733美元。這意味著到2030年，寵物行業總支出將從2019年的1,220億美元增長113%，達到2,610億美元。

 

　　《2024年全球寵物行業發展研究報告》中表示，2022年全球寵物行業市場規模為2,610億美元，同比增長了12.5%。

 

 

　　人有生老病死，寵物也一樣。解決了寵物的口舌之欲，另一個重要的問題自然是健康了。

 

　　目前，寵物醫療與護理最主要的趨勢就是朝著向人醫看齊的方向發展。在這個方向上，新出現的玩家往往會結合互聯網醫療平台 + 會員費 + 定制化的玩法去撬動市場。

 

　　Dr. Treat是其中一個典型，這家公司同樣是YC系出身，主打App實現高端寵物護理。這個寵物護理平台最大的賣點是，會根據每隻寵物的基因構成、健康指標、飲食、生活方式、環境以及任何先前存在的健康問題或其他傾向，為每隻寵物提供基於研究和個性化的護理。

 

 

　　如果你看完高盛的數據很震驚，高盛分析師預計，寵物食品行業規模還將以8%的復合年增長率成倍增長，2030年暴漲到3,000億元。

 

　　寵物市場讓愈來愈多華爾街巨頭燃起對寵物投資的熱情。今年2月，私募巨頭就拿下了近年來寵物圈最大的私有化，豪擲23億美元拿下了寵物護理公司Rover Group，每股購買價格為11美元現金，比收盤價足足高出了30%。

 

 

　　憑借這筆交易，PE巨頭一舉成為寵物圈最強玩家。

 

　　標普全球市場情報數據顯示，2023年寵物護理、食品和用品領域的私募股權和風險資本投資同比增長659%，交易價值更是驚人的達到28.9億美元。

 

　　如果要評選一位最懂寵物行業的幕後玩家，那麼非私募巨頭KKR莫屬，多年來KKR在寵物行業的佈局上花費了不少心思。

 

● 2005年，KKR 是參與收購SunGard的七家私募股權公司之一，交易價值 113 億美元；

● 2010年KKR以9.55億英鎊的價格收購了當時英國最大的寵物食品、商品零售連鎖Pets at Home；

● 2010年11月，以KKR為首的投資集團以40億美元的價格收購了美國罐裝蔬菜和寵物食品生產商Del Monte Foods Co，是美國當年最大的槓桿收購之一；

● 2017年12月末，KKR從全球最大消費品私募基金L Catterton及其他股東手中收購了美國領先的寵物醫院運營商PetVet Care Centers；

● 2021年，KKR收購了新西蘭高端寵物食品公司Natural Pet Food Group；

● 2022年，KKR出手投資Ruichen Pet Hospital Group。

 

 

亞洲寵物行業同樣火爆，成長空間巨大

 

　　以寵物食品為例，統計顯示2012年至2022年，美國寵物食品市場規模複合年增長率不到5%，而亞洲十年間保持了兩位數的增長速度。

 

　　一方面，受益於疫情、單身主義、老齡化出現的寵物情感陪護需求，養寵物的人愈來愈多，另一方面，現在的人養寵物，也會愈來愈重視寵物，更加願意為寵物花錢。很多人即使自己在消費降級，也要願意為寵物的消費升級買單。

 

 

　　或許有一天，你花在寵物上的錢都會超過花在自己身上的。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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