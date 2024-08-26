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26/08/2024

日本推出「孤獨排行榜2.0」！孤獨感再升Level！獨自唱K只係第1級！露營、食自助餐第幾級？最孤獨係食呢樣菜！

#打工仔 #Pantry熱話 #孤獨 #排行榜
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Text: Sammy Leung

　　大家試過一個人去看電影、打邊爐未？可能有些人十分享受一個人的日子，但有些人卻覺得自己一個去做這些，很孤獨。所以網上一直有流傳「孤獨排行榜」，但你又知唔知原來「孤獨排行榜」都有一個升級版！

 

　　一個人去看電影、打邊爐、看海，對於某些人來說是享受，但對於有些人卻是孤獨。網上一直有流傳國際版「孤獨排行榜」，大家先來個熱身，看看自己可以去到幾孤獨！

 

孤獨排行榜

 

第一級：一個人行超市

第二級：一個人去餐廳食飯

第三級：一個人去Cafe

第四級：一個人看電影

第五級：一個人去打邊爐

第六級：一個人去唱K

第七級：一個人去看海

第八級：一個人去遊樂園

第九級：一個人搬屋

第十級：一個人去做手術

 

圖片來源：Unsplash@Noah Silliman

圖片來源：Unsplash@ Subagus Indra

 

　　而近年，這個孤獨排行榜都有一個升級，日本電視節目整理了一個日本女生版「孤獨排行榜」。但其實這個排名可以算是「孤獨排行榜2.0」，因為男女其實都適用！不過，這個較新的「孤獨排行榜」只分為5個等級。

 

孤獨排行榜2.0

 

第一級：一個人食飯、唱K、看電影、迴轉壽司

第二級：一個人去自助餐、按摩

第三級：一個人去打保齡球、動物園和露營

第四級：一個人去俱樂部、海邊游泳、吃高級壽司、參加大型慶典

第五級：一個人去迪士尼樂園、食法國大餐

 

　　因為第五級中的迪士尼及食法國大餐，這些地方多數都是和家人、朋友、另一半去；如果自己一個人去，就有機會覺得自己格格不入，孤獨感增加。大家又覺得國際版「孤獨排行榜」，還是日本女生版「孤獨排行榜」的孤獨感較重呢？

 

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