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27/08/2024

息跌股升？

#財金大勢 #減息 #Jackson Hole #鮑威爾 #美股
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　　鮑威爾謂是時候減息，美股、美債、石油、黃金、比特幣立升，美滙、美息立跌，見圖一至圖六。

 

 

 

　　這些升跌都是在預期之中。這個升跌趨勢，又會因市場對之後美儲局的陸續有來的減息而更受刺激。市場又預期2024年的減息會有4次，共減104點子，而到2025年底更會減213點子，是遠高於美聯儲局的息口點陣圖所示（圖七）。一如筆者之前文：《Cut到你氣咳》（圖八），如此一來美股升硬？

 

 

　　不一定，看歷史。在過去6次鮑威爾在Jackson Hole講話之後的三個月之後，有5次是下跌的，平均跌幅為7.5%（圖九）。

 

 

　　一般言，減息了，錢會自銀行或市場基金中流出去買股才致股升。但今時卻見資金流向銀行存款及市場基金（圖十），這是大戶在沽股套現，才有錢流向銀行及市場基金。股升是指數升，不一定會有大成交（即是大量資金流入），這可以代表是有狂熱者入市，使指數股升，但大戶則在套現。

 

 

　　若筆者這個觀察是正確的話，則美股在三個月之內，可能又要犯上鮑威爾Jackson Hole後遺症，要跌7.5%了。

 

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

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