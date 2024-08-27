DHL Express獲選香港最佳職場！設Appreciate Week、提供調職機會、注重內部升遷！公開5大管理貼士

人才是企業發展的重要資產，DHL Express香港及澳門高級副總裁暨董事總經理蔣國雄接受專訪時表示，要衡量一間公司成績，先要看員工是否開心地工作。「同事做得開心，自然放更多精神去做好份工，服務就會好。」

DHL Express香港及澳門高級副總裁暨董事總經理蔣國雄接受專訪時表示，疫情發生後至今，除了前線工作人員，其他工種也可享有兩成的在家工作選擇。（陳靜儀攝）

人才是企業發展的重要資產，DHL Express香港及澳門高級副總裁暨董事總經理蔣國雄接受專訪時表示，要衡量一間公司成績，先要看員工是否開心地工作。「同事做得開心，自然放更多精神去做好份工，服務就會好。」

DHL Express獲卓越職場®研究所（Great Place to Work®）評為今年「香港最佳職場」。蔣國雄強調成果絕非突然從天而降，而是經過多年的經營，「溝通、關懷、尊重是很重要的」。

公開透明 評為「港最佳職場」

過往工資是留住僱員的關鍵，蔣表示，工資已不再是一切。「絕對不是只有工資，我們是否關心同事，能否讓同事明白公司的發展方向，也很重要。」

不少大企業現時也透過Town Hall Meeting跟員工公開溝通，該公司也不例外，而且總部、區域及各地區也有自己的Town Hall Meeting。而香港的一般每年兩次，在每年3、4月及第三季尾或第四季頭，前者在了解總公司的未來一年的發展重點及策略後舉行，好向同事了解未來的目標及方向；而後者則讓同事了解年初定下了的目標的實踐進度，若有不足仍有時間可加把勁追趕。「很多同事對自己崗位的情況很了解，但對公司整體情況未必有概括印象，我們有責任讓他們知道我們做得好或不好，不好原因是甚麼。此外，同事都關注每個部分的成績，或者我們正面對甚麼難處，與當地市場競爭對手有何差距。」

被問到當面對挑戰、困難時，如何團結同事一起面對，蔣國雄指企業本身的文化很重要。「倘沒有打好根基，遇到困難的時候叫同事幫手，同事可能覺得平日對他們也只是一般。」所以，不但要經常關心同事，倘做到成績必須跟同事一起慶祝，如今次被評為「香港最佳職場」，同事也收到小禮物。

小禮物只是一點心意，平日坐言起行更重要。他以Appreciate Week為例，如管理層穿上廚師服到食堂服務同事吃自助餐，有人煮粉麵、有人夾魚蛋，氣氛甚歡愉，且會巡迴去多個服務中心，令同事感到高層也不只是高高在上。「每年有員工意見調查（Employee Opinion Survey，EOS）了解員工想法，除了評分外，更可以文字給予回饋，會安排相關部門了解並作出改善。」

疫情後全球出現人才短缺，影響企業發展及轉型。蔣國雄坦言，某些職位在一些時間出現人手不足，但有外判商協助應付短期困難。DHL Express的同事大多在公司內工作多年，超過10年的絕不奇，而他本人也服務超過30年。「公司很注重內部升遷，一般來說高級職位也盡量內部升遷，所以不難找到人才。」

持續培訓前線 強調內部晉月

王浚濠（左）對研究物流的流程有興趣，故選擇當倉務經理，現時管理30、40人。區德成（右）指自己性格較外向，擔任速遞經理較合適，現時管理約70人。（陳靜儀攝）

至於前綫同事，亦持續提供培訓，如見習行政人員計劃，讓同事有機會輪調不同工作崗位，從而學習新技能和擴闊視野的Future Harvest計劃，亦有國際認證專家（CIS）培訓課程，以及國際認證經理（CIM）培訓課程，協助同事獲取專業知識及了解公司文化。

談到現今的年輕人很有想法，亦有人愛做斜槓族，蔣國雄表示公司希望能與員工一起成長、對公司有歸屬感，故甚少職位設有兼職；並強調在遇到經濟困難時，他也未見公司有想過裁員，因此他希望可吸引有相同信念的年輕人加入。

順應同事意願 予調職多發揮

蔣國雄在DHL Express工作超過30年，也是一步一步晉升至今日的位置。對於管理及培訓員工，他強調不能「夾硬來」，就如家長培育孩子，不可強行將自己想法加諸其上。「只要他們想做，才會做得更好。」當然作為管理層要先了解同事的想法，給予機會，再因才施用。「明白普通員工都希望別人聽到及見到他們，有些同事未必想升，或只想去到某一個位。」但有些雖然有心向前，卻又不太清楚有何機會、自己有多大潛力。他也曾在內地工作多年，為同事提供調職機會，增加他們發揮潛力的可能性。

至今他已毋須要求同事要或不要做甚麼。「現時下邊的同事也很專業，我會聆聽他們的計劃，看如何在資源上配合，幫助他們完成計劃。」至於如何平衡業績目標與人才，他的管理哲學是只要員工投入工作，自然服務好，生意自然來。「我們的價格在市場不是最低，所以要服務為先。」同時，不時進行客戶意見調查，更請來顧問作出分析，讓各部門了解，遇到可以即時解決的就即時解決，否則就委任項目經理，賦權去尋找各部門同事一起提出解決方案。