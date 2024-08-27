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27/08/2024

hot talk 1點鐘｜攜程曾飆11% 業績有驚喜？｜三桶油仲有無得升？

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嘉賓：香港股票分析師協會理事　連敬涵

 

　　拼多多(PDD)次季收入遜預期，加上管理層看淡業務前景，隔晚美股跌28%，拖累本地電商平台股跌逾4%，恒指一度跌174點，其後跌幅收窄，恒指期結日前，能否保持「硬淨」上望18000點？攜程(09961)中期盈利升逾1倍，第二季則升逾5倍，刺激股價今早飆逾一成，高見374.8元，後市仍可憧憬國慶長假期提前部署？隔晚油價因地緣政治局勢緊張而升3%，加上中石油(00857)業績表現理想，三桶油後市仍有向上空間？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/4v2f5eLqJ_s

 

►把時間軸拉到01:26開始 — 節目開始

 

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