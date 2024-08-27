柳俊江生前女友Grace深夜Po柳俊江自彈自唱影片！唱譚詠麟金曲《一生中最愛》！最尾歌詞超催淚：還盼你懂珍惜自己

TVB前新聞主播柳俊江一月時於其大埔寓所燒炭身亡，終年42歲。其生前女友Grace多個月來都少有提起柳俊江，前晚深夜時突然於IG STORY POST出柳俊江生前片段，令人感到非常心悒。

Grace近日去到台灣工作，未知是否人在異地夜䦨人靜時更多感覺，前夜11點幾佢連續Post出兩個story，story中柳俊江用結他自彈自唱，唱出譚詠麟金曲《一生中最愛》。片段中，柳俊江雖然唔係完全音準，但都係可以表演嘅級數，而且唱得非常有感情，更不時望向揸機嘅Grace，相信Grace當時都非常感動。

然而細味當中歌詞，再配合二人故事，唔多唔少都代入其中，再加上諗到佢哋已經天人永隔，實在催淚，柳俊江唱出如下三段：



如果痴痴的等某日

終於可等到一生中最愛

誰介意你我這段情

每每碰上了意外不清楚未來

何曾願意 我心中所愛

每天要孤單看海



寧願一生都不說話

都不想講假說話欺騙你

留意到你我這段情

你會發覺間隔著一點點距離

無言地愛 我偏不敢說

說一句想跟你一起 Ooh...



如真 如假 如可分身飾演自己

會將心中的溫柔獻出給你唯有的知己

如痴 如醉 還盼你懂珍惜自己

有天即使分離我都想你 我真的想你



柳俊江生前與前妻雷康怡（Florence）育有一子一女，直到2020年時爆出婚姻問題，最終在同年10月宣布離婚，結束夫妻關係。後來柳俊江再遇上Grace，佢曾經多次於社交平台大讚Grace令佢再次打開心扉。之前曾傳出柳俊江係因為同Grace感情生變而尋短，但柳俊江家人親自出面表示已視Grace為親人；然而Grace冇多作回應同解釋，不過連月嚟都多次陪伴柳俊江家人過節同去拜神等，謠言不攻自破。