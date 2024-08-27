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27/08/2024

「奇葩政客」為美國大選添變數

#威少看世界 #美國大選 #小羅拔．甘迺迪 #賀錦麗 #特朗普 #大國博弈
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　　美國民主黨全國代表大會上周在芝加哥市召開，有效刺激了民主黨選民的情緒，令該黨總統候選人、副總統賀錦麗(Kamala Harris)獲勝機會明顯增加。民意調查結果顯示，賀錦麗在多個「搖擺州」略微領先共和黨總統候選人特朗普，徹底扭轉了總統拜登退選前被特朗普壓著打的被動局面。此外，民主黨還借這次全國代表大會的人氣，吸引到更多政治捐款，令賀錦麗在競選經費上領先特朗普。

 

　　已退選的總統拜登與兩位民主黨籍前總統克林頓、奧巴馬，以及曾經在2016年代表民主黨競選總統的希拉里．克林頓，先後在大會上致辭，要求民主黨選民在11月5日踴躍投票，支持賀錦麗，將拜登政府的政策延續下去，為美國帶來更好的明天。在美國近代歷史上，每逢大選年，主要政黨的黨大會開完以後，獲得確認的總統候選人和副總統候選人都會吸引公眾的高度重視，新聞媒體也會重點報道他們的個人背景，並持續關注他們的一舉一動，等於免費為他們做廣告。而這對新搭檔也會以新形象出現在各地的造勢大會上，向選民介紹自己，以爭取他們的支持。這一輪操作被稱為「Convention Bump」，往往會提升兩位政客的人氣，令大選形勢更加有利。一個月前，特朗普在避過刺客的暗殺之後，耳朵上蓋著紗布，參加了共和黨的全國代表大會，受到該黨選民的熱烈歡迎。他提名聯邦參議員萬斯為競選搭檔，兩人志同道合，配合默契，聯手到各州拉票，令整個共和黨士氣大振，當時的特朗普展現出必勝的姿態。

 

賀錦麗與競選搭檔沃爾茲（右二），在民主黨全國代表大會舉行期間人氣急升。(AP)

 

　　但民主黨這邊情況有些異常。雖然民主黨全國代表大會拉升了賀錦麗及其競選搭檔沃爾茲的人氣，但這一利好因素沒能正常發酵，大會一結束，有關民主黨的新聞就立即轉了風向，媒體和公眾迅速聚焦另一單爆炸性新聞：獨立總統候選人小羅拔．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)終止其競選活動，轉而呼籲自己的粉絲支持特朗普。

 

　　獨立候選人一般都難以影響兩大政黨的選情，但偶爾也有例外。1992年獨立候選人佩羅(Ross Perot)獲得總選票的18.9%，雖然沒有得到一張選舉人票，但卻吸走了共和黨總統候選人老布殊(Georege H. W. Bush)的大量選票，令身為總統的老布殊無法連任，並將名不見經傳的阿肯色州州長克林頓送入白宮。如今小羅拔．甘迺迪退選，有可能影響民主黨選情？為何他的行為被各界視為大逆不道？

 

小羅拔．甘迺迪退選後，現身特朗普的競選活動。(AP)

 

背叛家族「吃裏扒外」

 

　　小羅拔．甘迺迪的影響力是父母給的，不是靠自己努力掙來的，這是最關鍵的因素。他是已故聯邦參議員、前聯邦司法部長羅拔．甘迺迪和夫人埃塞爾(Ethel)的二兒子，是已故美國總統約翰．甘迺迪(John F. Kennedy)的侄子，他的能量來自甘迺迪這個「政治王朝」(Political Dynasty)，而甘迺迪家族代表著民主黨的傳統勢力。

 

　　開創家族基業的是小羅拔的爺爺老約瑟夫．甘迺迪(Joseph P. Kennedy Sr.)，這位靠炒股票和利用政治關係發家的愛爾蘭後裔商人，與上世紀30年代的美國總統羅斯福關係密切，被羅斯福提名出任美國駐英國大使。積極參與民主黨活動的甘迺迪有個夢想，就是培養一位兒子做美國總統。他的大兒子小約瑟夫在第二次世界大戰中陣亡，二兒子約翰(JFK)成為家族的希望，並在從政的路上攀到頂峰，成為美國第一位愛爾蘭裔天主教徒總統。JFK入主白宮之後，任命弟弟羅拔為司法部長，令家族勢力更加強大。在JFK遇刺身亡之後，羅拔辭去部長的職務，轉而競選紐約州聯邦參議員，當選後他成為家族的領頭羊，在1968年出馬競選總統。就在羅拔人氣上升、有望取得黨內提名時，他遭到刺殺，與兄長一樣壯志未酬身先去，留下永久的遺憾。其後多年，接棒成為甘迺迪家族象徵的是羅拔的弟弟愛德華(Edward "Ted" Kennedy)，他擔任聯邦參議員30多年，是三兄弟中最長壽，並在兩位哥哥遇刺之後繼續選總統（當時家族內很多人擔心他的安全，怕被所謂的魔咒傷害），可見這個政治家族有多頑強。

 

約翰．甘迺迪是美國首位愛爾蘭裔天主教徒總統，在任期間遇刺身亡。(AP)

 

　　老甘迺迪有九個子女，第二代繼承父母健康基因最好的要數羅拔，他與妻子生了11個孩子，現在成為新聞焦點的是次子小羅拔，長子小約瑟夫曾經擔任國會議員20多年，長女凱瑟琳曾任馬里蘭州副州長8年，所有甘迺迪家族的子女都是民主黨人，這似乎和他們的天主教信仰一樣是與生俱來的。小羅拔能有一定的知名度，自己獨立參選總統，靠的是家族的影響力，而這個家族就是民主黨傳統勢力的化身。

 

　　正因如此，凡是知道甘迺迪家族歷史的人可能都會覺得，小羅拔太沒政治道德了，用現在的網絡語言來說就是「太low，必須鄙視！」他最初試圖與拜登競爭民主黨的黨內提名，但民主黨高層和一般選民都知道，他是典型的美國官二代，沒有任何從政經驗，雖然從哈佛大學畢業，後來還讀了法律，但這位最關心環保的律師只知道動員民眾反對接種疫苗（包括新冠疫情期間），沒有任何從政經驗，也缺乏群眾基礎，根本不可能打敗人氣超高的特朗普。由於「沒人陪他玩」，羅拔最終選擇以獨立候選人的身份參加總統大選，但全世界都知道他根本沒戲。在民意調查中，他獲得的支持率一直維持在5%左右，在賀錦麗接替拜登之後，各界的關注點轉向特朗普與賀錦麗的對決，對小羅拔的關注進一步下降。這讓他感覺自己被邊緣化，可能是促使他轉投特朗普的原因之一。

 

有傳小羅拔轉撐特朗普，是欲在其內閣裏擔任部長。(AP)

 

　　據媒體報道，另一個原因是他想用支持特朗普來換取在特朗普的內閣裏擔任部長。這也太自私了吧？而且是不切實際的一廂情願，八字還沒一瞥就想著下一步的功名富貴。英語諺語有云：「Don’t count your chickens before they hatch」，而他上周公開給出的理由就更可笑了，他稱支持特朗普可以避免賀錦麗獲勝，特朗普可以帶領美國避免戰爭。如果你對賀錦麗「撿了便宜」不服氣，也沒必要用特朗普的話替特朗普塗脂抹粉吧？特朗普曾經自吹，說他一旦當選總統，能立刻結束俄烏戰爭，讓美國人繼續享受和平。這種話也能信？

 

「文件門案」或再發酵

 

　　美國大選不斷爆出新故事，引出新局面，所以不到最後一刻，誰也無法確定哪位候選人能勝出。由於民調顯示，在搖擺州特朗普與賀錦麗獲得的支持度很接近，所以小羅拔的轉軚有可能幫特朗普多得一部分選票，這是對民主黨陣營的不利因素。但是，儘管小羅拔的背信棄義讓人不齒，可能會幫助特朗普拉票，但目前特朗普的選情也不樂觀。調查「文件門事件」（特朗普卸任時把白宮的官方機密文件帶回自己家，隨意放在各個房間裏，因違反聯邦法律而被起訴，後來案件被聯邦地區法官撤銷，特朗普因而「脫罪」）的特別檢察官史密斯(Jack Smith)認為，地區法官坎農(Aileen Cannon)撤銷此案的理由不對，是錯誤理解了憲法所規定特別檢察官的地位，他請求上一級的聯邦巡迴法院恢復此案，並將案件退回，以便繼續進行審理。

 

涉及特朗普的多起官司在今年上半年開庭，令他一直忙於出庭聽審。(AP)

 

　　上月坎農法官宣布撤銷此案時，特朗普支持者的反應非常積極，令特朗普團隊異常興奮，大大鬆了一口氣。因為特朗普涉案的多起官司在今年上半年開庭，他一直忙於應付，要出庭聽審，無法去各地拉票。如果「文件門案」再度發酵，會給賀錦麗陣營增加打擊特朗普的「彈藥」。而且，如果這一案件有新進展，很可能會直接影響特朗普的選情。希拉里．克林頓在2016年輸給特朗普，她自己事後總結說，重要原因之一是快到大選投票日時，忽然爆出她違法使用私人電郵處理公務，這令一些選民對她產生負面印象，導致她輸掉關鍵的搖擺州。這一幕會不會在特朗普身上重演？目前只能說，未來的70天，甚麼都可能發生。

 

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