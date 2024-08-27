27/08/2024
巴黎殘奧2024 | 巴黎殘奧本周開幕！23名香港運動員出戰8大項目！即睇康文署18區奧運觀賞站 + 香港隊焦點賽事賽程
Sammy Leung
Sammy Leung
每個人、每件事，總有值得被發掘的地方。
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Text: Sammy Leung
2024年巴黎殘障奧運會於2024年8月29日至9月8日舉行，一文睇晒香港運動員代表，賽程及直播地點。一齊支持香港運動員！
巴黎殘奧2024│1.香港代表
2024年巴黎殘障奧運會於2024年8月29日至9月8日舉行，香港代表團今次一共有23名運動員，會出戰8個項目，包括羽毛球、乒乓球、硬地滾球、馬術、游泳、劍擊、射箭及田徑。23名運動員有：
- 射箭：危家銓
- 田徑：任國芬
- 硬地滾球：龍子健、楊曉林、謝德樺、梁育榮、張沅、何宛淇
- 羽毛球：陳浩源、朱文佳
- 馬術：謝佩婷
- 游泳：陳睿琳、張可盈、張浚諾、鄧韋樂 、吳卓恩
- 乒乓球：王婷莛、吳玫薈、 梁仲仁
- 輪椅劍擊：余翠怡、范珮珊、湯雅婷、鍾婉萍
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