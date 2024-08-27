【FOCUS】多多暴瀉VS携程大賺，難改消費精打細算

在鍵盤上「剁手（網購）」，還是去「別處」放空，哪個更受青睞？單看平價電商巨頭拼多多（PDD）、在線旅行預訂平台携程（09961）二季度業績，答案再次確認，中國消費者對體驗消費的熱衷愈勝物質。不過，當名勝古跡、冷門景點隨處可見人頭涌涌，多省公布的上半年旅遊業成績單顯示，人在旅途仍難改精打細算。

預言盈利下降，股價暴瀉28%

拼多多聯席執行長陳磊一句「長期盈利能力下降不可避免」，隔夜股價聞聲暴瀉逾28%，創始人黃崢身家一夜蒸發141億美元，甚至引發首富（黃崢月初首登中國富豪榜之首）「自砍一刀式市值管理」的戲言。

拼多多聯席執行長陳磊一句「長期盈利能力下降不可避免」，隔夜股價聞聲暴瀉逾28%。



細看公司二季度營收，按年增速86%（預期：91%），較上兩季的123%、131%大幅放緩。其中，「網絡行銷服務收入（商家支付的廣告費）」按年增29%（預期：33%），低於上兩季的57%、56%；「交易服務收入（商家支付的佣金）」按年增234%（預期：247%），亦低於上兩季的357%、327%。

儘管第二季淨利按年增速仍高達144%（低於之前兩季的146%、202%），但陳磊就稱，過去數季的盈利增長不應作為長期指引，預計盈利能力將從第三季逐漸下降。

追求體驗勝物質，收復疫情前

財報數據細節欠奉，例如無提供海外業務TEMU、本地多多買菜等業務的營收分項，但平台商家推廣支出降溫、買家更趨理性消費，都印證消費者的偏好轉變。

消費者追求旅行的獨特體驗，勝過實物消費。



就在同日，旅遊服務平台携程公布第二季業績，淨利飆升501%。當季國內酒店預訂、交通票務兩項收入分別較2019年同期增長50%、44%；出境酒店及機票預訂量亦全面恢復至2019年同期疫情前水平。此外，攜程和騰訊共同支持的線上旅遊平台同程旅遊亦公布，二季度總營收按年增長48%。

體驗「在路上、在別處」的感覺，似乎遠比購物能夠治癒焦慮，而追求獨特的體驗，更令中國躋身僅次澳洲、歐盟、北美之後的全球第四大房車市場。

人在旅途平均支出僅千多元

不過，人頭湧湧的熱鬧背後，人均旅行支出卻略顯冷清。湖南、山東、新疆、拉薩等地相繼公布上半年旅遊成績單，以實現旅遊收入除以接待人次粗略計算，遊客在上述四地的人均支出分別為1530元、1187元、1097元、1262元。

另據文旅部數據，上半年，城鎮居民出遊平均花費1107元，而農村居民出遊平均花費658元。顯然，「不買房，旅行都是有錢人」的網絡段子並不成立。那麼，錢去哪兒了？