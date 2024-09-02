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02/09/2024

亞洲最平價住宿旅遊城市Top 9公開！日本這地方排第6！泰國邊度平均每晚$281登榜首？韓國、台灣上榜！

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Text: Louise Yuen

　　趁住旅遊旺季，訂房平台 Agoda 近日公開亞洲最平價住宿旅遊城市排行榜，港人最愛的日本、韓國、台灣都有代表城市上榜，至於高踞三甲位置的全是東南亞城市。即睇完整名單！

 

　　Agoda 早前按照 6 月 15 日至 7 月 7 日的預訂數據整合最新排名，泰國南部的合艾（Hat Yai）今年取代了同是位於泰國的烏隆府（Udon Thani），榮登亞洲最平價住宿旅遊城市，平均房價為每晚 36 美元（約 281 港元）。合艾這名字，或許對港人來說較為陌生，其實它是宋卡府的最大城市，位於泰國、馬來西亞交界，由曼谷轉內陸機前往也不過 1.5 小時。世界第三大臥佛佛像、象牙瀑布、跳蚤市場等都是合艾的必去景點，如果乘坐空中纜車，更可俯瞰市區風光。由於合艾的物價比起曼谷再低一大截，今次登上亞洲最平價住宿地也不令人意外。

 

（圖片來源︰unsplash）

 

　　印尼日惹（Yogyakarta）以平均房價每晚 38 美元（約 296 港元）排行第 2，要知道日惹是當地的爪哇文化遺址的重鎮，大家可以在世上最古老佛塔 — 婆羅浮屠睇日出、乘 Jeep 前往火山探險，城中還有不少工藝品和街頭美食，是個深度遊的好地方。而第 3 位的古晉（Kuching）是馬來西亞砂拉越的首府，平均房價為每晚 36 美元（約 421 港元），集殖民建築、自然美景於一身。

 

（圖片來源︰unsplash）

 

下一頁︰日、韓、台邊個城市上榜？

 

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