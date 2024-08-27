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27/08/2024

葡萄牙 「沙甸魚節」登陸中環！品嘗葡國美食烤沙甸魚、豬扒包、火焰香腸、烤雞、葡萄酒！人氣歌手表演、Kids Zone魔術、臉部彩繪玩足一日！即睇活動詳情

#葡國菜 #魔術表演 #拉丁音樂 #臉部彩繪 #DJ Phoebe #週末好去處 #本地遊 #葡萄牙 #里斯本 #烤沙甸魚 #沙甸魚節
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Text: Jane Law

　　葡萄牙里斯本最大型的街頭美食嘉年華「沙甸魚節」登陸香港！在8月29日至9月1日，一連四日在中環海濱舉辦各種精彩活動！當中包括體驗葡萄牙美食、現場音樂表演、兒童遊戲等等，即睇活動詳情、不要錯過這次特別的夏日體驗！

 

　　沙甸魚節是葡萄牙最盛大的夏日街頭嘉年華，每年的6月份，首都里斯本的舊城區都會搖身一變，成為街頭沙甸魚派對的場地，烤沙甸魚的魚香飄散舊城區。而在今年夏天，大家不用親自走訪葡萄牙，皆因這個特色節日會來到香港，為大家帶來一系列的葡萄牙文化體驗！

 

葡萄牙美食體驗

 

　　在沙甸魚節上，烤沙甸魚自然是節日主角！烤沙甸魚其實是葡萄牙的一種傳統菜式，這道菜是節日期間最受歡迎的菜餚，總會在節慶節日上看到它的身影，在葡萄牙的慶典上，經常能看到人們會在開放式烤架上烹製數百條鹽味沙甸魚，場面熱鬧、充滿節日氣氛！

 

（圖片來源：Sardine Festival Hong Kong 2024

 

　　除了烤沙甸魚，當然不能少了一系列的葡國菜特色菜式，同場大家也能品嘗葡國豬扒及牛扒包、葡式火焰烤香腸、Piri Piri烤雞和著名的波爾圖葡萄酒等等，感受濃濃葡式風情。

 

（圖片來源：Sardine Festival Hong Kong 2024

 

現場音樂盛宴

 

　　除了提供多款葡國美食，來自葡萄牙的DJ們會為大家在沙甸魚節上選播拉丁音樂，亦有現場樂隊表演，這次沙甸魚節更請來特別嘉賓——知名DJ Phoebe為大家帶來精彩演出，讓大家可以在動人拉丁音樂下享受美酒佳餚。

 

（圖片來源：Sardine Festival Hong Kong 2024

 

Kids Zone：兒童遊戲區

 

　　來到暑假的尾聲，正適合抓緊暑假的尾巴，一家人一齊玩！今年的沙甸魚節設有兒童專區，設有豐富遊戲讓小朋友們參與，就例如是魔術表演、扭氣球攤位、臉部彩繪、泡泡表演等等，讓大人和小朋友們在活動中一起同樂！

 

（圖片來源：Sardine Festival Hong Kong 2024

 

　　想即刻就去？記得要事先在官網上購票！成人票價為$80，10歲以下小童及65歲以上長者票價則是 $50。

 

購票網站

 

香港沙甸魚節2024

地址︰中環民光街33號AIA Vitality公園

日期：2024年8月29日至9月1日

網址︰https://www.sardine-festival.com/

 

 

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