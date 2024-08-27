2024年香港名人IG廣告銷售額Top10！張敬軒奪榜首、MIRROR僅1位打入十大！邊2位KOL勁多品牌合作上榜？

社交媒體Instagram（IG）愈來愈普及，藝人明星們使用IG都成為常態，除了用以分享日常生活，IG亦漸漸成為衡量明星影響力的指標。市場調查公司AdmanGo最近發佈了季度資料，分析在2024年第二季香港十大IG品牌內容廣告銷售額最高的IG KOL（Key Opinion Leader），即睇詳細榜單！

市場調查公司AdmanGo分析了2024年第二季（4月 - 6月）的品牌內容廣告總銷售額，計算整理出十大IG KOL排名（KOL with the Highest IG Branded Content Adspend），揭示出高影響力的明星，和最近有走紅趨勢的藝人。先來看看這次排行榜3甲！

AdmanGo香港名人IG廣告銷售額

第3名：陳凱琳Grace

（圖片來源：ghlchan @Instagram）

港姐、演員出身的陳凱琳在IG上擁有78萬位粉絲，合作品牌包括Gerard Darel, GLYCEL等。平日的她在IG上多數分享美容、家庭等日常生活照片，「靚媽」的形象吸引不少親子產品、美容品牌合作，奪下排名榜第3位。

第2名：鄭秀文Sammi

（圖片來源：sammi_chengsauman @Instagram）

樂壇天后之一的鄭秀文在IG上的追蹤人數達94.6萬，擁有多年音樂和演藝經驗的她最近舉辦的演唱會亦取得大成功。除此之外，她的衣著、打扮風格亦吸引了多個品牌合作，合作品牌包括Gucci，Charlotte Tilbury等，成功將影響力從音樂擴展到時尚品牌、成為IG廣告銷售額的第二名！

第1名：張敬軒Hins

（圖片來源：hinscheung @Instagram）

排名榜首的就是「軒公」張敬軒！作為樂壇大前輩的他在IG擁有119.1萬粉絲，除了分享音樂、演唱會和生活日常，在IG帖文上不難看到他與多個不同類別的品牌合作，就例如有Dermacept HK, CHANEL BEAUTY等，展現了他在音樂和廣告上都有強大的商業價值和影響力。

AdmanGo香港名人IG廣告銷售額 前10名：

1. 張敬軒Hins

2. 鄭秀文Sammi

3. 陳凱琳Grace

4. 容祖兒Joey

5. 倪晨曦 Elva

6. 林芊妤 Coffee

7. 張厚耀 Sue Chang

8. 呂爵安 Edan

9. 佘詩曼 Charmaine

10. 魏浚笙 Jeffrey

榜單值得留意的是，除了歌手、明星之外，作為KOL的張厚耀Sue Chang和林芊妤Coffee也成功靠著在各自領域獲廣泛認可和追蹤者打入榜單！無論是Sue Chang對於韓國文化的熟悉，或是Coffee在教導居家運動、分享親子生活等的內容，都吸引了不少關注和品牌合作。

（圖片來源：suechangg @Instagram）

（圖片來源：coffee89921 @Instagram）

另外，MIRROR成員排名的變化亦引起關注，相比起2023年榜單中有4名Mirror成員上榜：分別是第3名呂爵安（Edan）、第5名盧瀚霆（Anson Lo）、第6名姜濤（Keung To）以及第9名陳卓賢（Ian）。在今年第2季榜單上就只有呂爵安上榜，排名第8位。

（圖片來源：edanlui @Instagram）

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