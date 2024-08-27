勞工法 | 澳洲實施「離線權」新法准許打工仔下班拒覆信息！違例罰款過10萬？新加坡員工可要求4天工作！甚麼是韓國周間52小時工作制？盤點打工仔福音勞工法

澳洲昨日（26日）起實施「離線權」新法，容許打工仔在工作時間以外拒看或拒覆工作信息而不被處分，令一眾香港打工仔羨慕又妒忌。隨著 WFH 及混合工作模式興起、人們愈來愈著重 work-life balance，不少公司也順應職場新常態，慢慢改變其工作編排、辦公室布局而挽留人才。近年有國家為保障打工仔的休息權利，甚至立法規管，今次帶大家「瞬間看地球」，還有甚麼勞工法例是打工仔福音。

澳洲︰離線權

「離線權」（Right-to-disconnect）新法例日前在澳洲生效，現階段只要在 15 人或以上的中大型公司任職的僱員，工作時間以外可以選擇不回覆工作信息，僱主也不能就此懲罰員工。違例員工最高罰款為 1.9 萬澳元（約 10 萬港元），公司最高罰款則為 9.4 萬澳元（約 50 萬港元）。

萬一遇上緊急情況或屬不固定工時的工作，新例依然允許僱主聯繫員工，員工只能於「合理情況」下拒絕回應。明年起僱員數目少於上述標準的公司亦將執行新法例。歐盟及拉丁美洲約 20 個國家見前也有「離線權」法例。

（圖片來源︰unsplash）

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