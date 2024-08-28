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28/08/2024

《悟空》可收50億

#財金大勢 #黑神話：悟空
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　　國產電子遊戲《黑神話：悟空》自上周推出以來，叫好叫座，瞬即成為全球玩家焦點，更引發投資者關注。

 

　　高盛(GS)估計，《悟空》的收入可高達50億元（人民幣．下同）。其實，中國傳統文化芸芸IP（知識產權品牌）中，可吃的老本又豈只《西遊記》裏的孫悟空？

 

　　截至上周五（23日）晚為止，《悟空》全平台，包括PS5、Xbox Series X|S，以及個人電腦(PC)版的Steam、Epic Games Store及WeGame等，最高同時在線人數已逾300萬，期間不斷刷新單機遊戲在線人數的紀錄，好評率維持95%以上，而銷量也逾1000萬套。

 

　　高盛估計《悟空》可望售出逾1200萬套，若以標準版售298元和豪華版售價368元計，收入便逾30億元；最理想的銷情是售出達2000萬套，進帳便會高逾50億元！高盛更形容《悟空》是「中國主機遊戲產業的重大轉捩點」。

 

高盛：中國遊戲產業轉捩點

 

　　之前有市場人士認為，《悟空》如能銷800萬套已十分理想，但僅幾天的銷量便突破1000萬套，可見高盛的估計有其根據。高盛指《悟空》是中國經典IP之一，以成本高、周期長、品質高的3A(「AAA」)單機遊戲形式，進軍全球市場，反映中國開發商在PC或主機平台上的生產能力已有所提升。而高盛對《悟空》的評價和估測，可能代表著美、歐以至全球的機構投資者，對《悟空》這個國產遊戲及遊戲產業的預期。

 

　　任何投資的目的都是要為資金尋找理想出路。不少人誤以為，今時投資市場「缺水」，其實那只是表象；今時市場其實是缺乏投資標的，而投資標的也就是全球未來的發展路向。即是要問：錢要泊在哪裏才最好？

 

　　今時全球資金仍傾向泊在美元資產，美國債券是其中之一。但「借錢梗要還」，美債終有一天要還，總不能永遠以債冚債，到時還須看產業，看生產力。近年，中國不少產業已踞市場領先地位，消費者容易感受到的有電動車、汽車、手機等。而「悟空現象」則讓全球投資者見識到，中國傳統文化IP的產品會有市場價值。

 

故事要說得動聽、好看好玩

 

　　一盤生意除了講求產品或服務必須優質，具競爭優勢等之外，若要吸引投資者，還需要「故事說得動聽」。當中國傳統文化IP要變成消費品在市場銷售，它的故事（題材、內容）更要說得動聽、「說」得好看、「說」得好玩，才會像《悟空》般，一鳴驚人，撼動了中、港、美股「三界」。

 

　　這裏的「說」是要把中國傳統文化中，固有的經典題材和內容，好好地呈現出來，並煥發時代魅力，同時創造市場價值。中國人對《西遊記》耳熟能詳，孫悟空的故事哪怕是二次創作，都應該只有中國人才能夠把它「講」得最好。但日本早已透過動漫《龍珠》，偷去了多少年的光環，直至《悟空》橫空出世。

 

　　許多投資者都看到了《悟空》相關的投資機會，包括騰訊(00700)、一眾相關概念股等。但正如上文所說，投資標的是全球未來的發展路向，《悟空》和其他遊戲，以至中國整個遊戲產業的背後都必須有這些基礎，就是：算力、芯片及能源，這是科技領域上的先決條件，也是《悟空》項目創辦人馮驥所說「（《悟空》）更是依託於祖國的繁榮、穩定、包容與遠見」的真正意思。

 

 

　　如果《悟空》的故事不「說」得好玩和好看，便不會風靡全球玩家。「好玩」最容易理解，只要打妖怪、戰神仙時，翻騰閃避、吹毛分身，到掄捧殺著，都控制得流暢到位，便能讓玩家感到爽勁痛快；「好看」就有賴製作團隊的誠意和技術，原來他們曾到山西實地取景、「取經」，所以遊戲內的寺廟山勢、神仙形象，都十分逼真。

 

《悟空》製作團隊特別到山西實地參照神佛形象，並在遊戲中複製。

 

以中國文化底蘊取勝

 

　　好玩好看之外，對不少玩家來說，《悟空》有別於其他遊戲之處，還在於它的故事說得特別動聽。其他遊戲玩家戰鬥的原因通常是仇恨和慾望，但求好玩好看，打得過癮。即使是解謎，也只是聊備一格，沒有甚麼韻味。

 

　　反觀《悟空》，不計它6個章節的隱喻和小故事，《西遊記》原著中充滿佛、道、妖怪、神獸等，煉丹修仙，本來就是一個比其他遊戲更為複雜的世界。而玩家透過過關斬妖，辨清人跟妖和獸的分別，也就是對人性的叩問和反思。

 

　　成功取經後，獲封為「鬥戰勝佛」的孫悟空一直是中國文化中，其中一個反叛符號。而《悟空》裏的「天命人」所經歷的也無非是真我個性、自我追尋的歷程。例如其中有句「要甚麼如來，不如我自己來」，便讓年輕玩家燃燒心中叛逆之火，大呼過癮。

 

　　正如高盛所說，《悟空》已為中國文化產業的IP樹立了新的標準。其他富文化底蘊的IP，應還有許多可造之「（題）材」，例如《三國》必會是首選，而《紅樓》既是中國傳統文化集大成的IP，亦有待發掘。

 

　　要吃中國文化的老本，便要釋放傳統文化的潛力，結合創意科技，創造產業價值。但也要認識到中國傳統文化IP，並非每一個都會像《悟空》一樣一炮而紅。只要海納百川，IP得以遍地開花，產業有一定規模，便能吸引資金進來。至於四大小說以外，還有甚麼文化產業的IP可以考慮？明天（29日）續。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

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