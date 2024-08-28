余文樂變廿四孝爸爸嘟嘴錫囡囡！愛女側顏曝光、似足媽媽王棠云！

42歲余文樂同台灣「皮帶大王」千金王棠云於2017年結婚，二人三年抱兩，余文樂都變成一位徹頭徹尾嘅廿四孝爸爸，前日佢首次post出同女兒嘅啜啜相，非常溫馨！

余文樂平日都好保護一對子女，一直都冇將子女正面曝光，一定會用圖案遮住。不過前日佢就罕有post出囡囡側面，相中囡囡坐喺佢大髀上，嘟長嘴仔同爸爸錫錫，而余交樂都冧爆咁嘟嘴錫阿女，同佢以前cool爆嘅「潮人」形象大相逕庭。余文樂出Post時更打上心心emoji，睇嚟已經成為咗正宗嘅女兒傻瓜！

余文樂同王棠云2018年5月誕下兒子余初見（Cody），2020年年尾早產誕下細女余初心（Celest），湊成一個「好」字。睇番樂仔嘅社交平台，同囝囝影嘅相就有型chok爆，對住囡囡似乎就相對「軟淋淋」，果然女兒係爸爸嘅前世情人。

其實呢個囡囡得來不易，因王棠云當年早產，囡囡曾處於危險期。余文樂曾經喺社交平台post出囡囡出生時插喉嘅舊照，余文樂有感而發說：「還記得妳剛出生的時候看到妳的第一眼，爸爸的眼淚就落下來了，很擔心妳，也替妳感到痛苦，剛出生就要受到這麼大的考驗，我當時想，如果可以替妳受苦，我會直接跟妳交換，在醫院的三個月，看到妳一路路過關，上天對我們是很好的，直到今天看到妳健康快樂的樣子，爸爸心裏是真的很開心，也很安慰，妳是我和媽媽的小天使，Love you Celest。」