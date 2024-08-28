香港經濟好似一鋪新牌

有老友話特首表示香港經濟現在重新洗牌，問我有甚麼意見？我話英雄所見略同。老友唔明白，點解會係略同？我認為香港經濟已經洗牌完畢，現在是一鋪新牌，睇吓香港政府以及香港人識唔識得打呢鋪牌。

我讀中學時，有次阿媽約了三個生意佬打牌，佢臨時唔得閒，叫我替佢打，同時下了一個死命令，准輸唔准贏。三個長輩知我打牌犀利，唔肯同我打，不過，用打牌理論教我做生意。

即使開首一手亂牌，亦可靠技巧入章食糊。(Shutterstock)

一鋪新牌就好似一個人出身，出身好就好似一鋪靚牌，九唔搭八就是出身卑微。不過，出身好未必可以食糊，出身卑微亦未必會輸，最緊要是得到自己所要的牌，可以經摸牌、上牌、碰牌來達到目的。做生意也是一樣，可以靠自己、靠伙記、靠環境來達到目的。同做生意唔同，打牌是規定數目，一定要將無用的牌打出去，做生意則無此限制，可以將蝕錢的生意保留。很多人做生意失敗，就是太多生意要兼顧，蝕本生意拖累賺錢生意，當經濟環境轉壞，賺錢生意不能支援蝕錢生意，最後便是全盤生意失敗。倘若那人早日放棄蝕錢生意，不但不會生意失敗，甚至可以成為一個成功生意人，即是食糊。所以，識得放棄，才可以做到一個成功商人。

近日有很多舖頭執笠，很多人話香港經濟太差、市民北上消費，大集團都養唔起咁多舖頭。其實，任何連鎖店，都必定有一些分店賺錢、一些分店蝕錢。在以往，連鎖店為了維持集團形象，不會閂蝕錢分店；今時唔同往日，連鎖店只會保留那些賺錢分店，而結束了的分店亦開始被國內品牌連鎖店租用。相信大約一年時間，大部分執笠的舖頭將會重新有租客，香港鋪牌只會愈來愈靚。