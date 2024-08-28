居屋2024懶人包！五大屋苑推7,132個單位！最平$143萬做業主！觀塘、油塘有份！即睇居屋地點、實用面積及重要日期

香港房屋委員會（房委會）資助房屋小組委員會昨日（27日）通過「出售居者有其屋計劃（居屋）單位2024」（「居屋2024」）的平均售價和銷售安排，即睇詳情！

香港房屋委員會（房委會）資助房屋小組委員會昨日（27日）通過「出售居者有其屋計劃（居屋）單位2024」（「居屋2024」）的平均售價和銷售安排，先看看推售單位有多少！

圖片來源：Unsplash@Andrew Jephson

居屋2024│1. 7,132個推售單位

「居屋2024」有5個新建居屋發展項目，合共有7,132個居屋單位，而這些居屋發展項目位啟德、觀塘、油塘、東涌及屯門；實用面積介乎約17.3平方米至約47.4平方米（約186平方呎至約510平方呎）。

「出售居者有其屋計劃單位 2024」（「居屋 2024」）新推售居屋單位如下：

啟盈苑（啟德沐和街）實用面積

● 17.3平方米（186平方呎）：單位數目30個

● 25.8–26.7平方米（278–287平方呎）：單位數目976個

● 34.8–35.8平方米（375–385平方呎）：單位數目365個

● 41.1–41.6平方米（442–448平方呎）：單位數目365個

單位總數目：1,736

售價幅度：143萬元至467萬元

預計關鍵日期：2026年10月31日

地址：啟德沐和街

安柏苑（觀塘安禧街）實用面積

● 27.0 – 27.4平方米（291 – 295平方呎）：單位數目68個

● 37.3 – 37.9平方米（401 – 408平方呎）：單位數目277個

● 45.8 – 46.3平方米（493 – 498平方呎）：單位數目75個

單位總數目：420

售價幅度：177 萬元－ 373 萬 元

預計關鍵日期：2025年3月31日

地址：觀塘安禧街

高曦苑（油塘碧雲道）實用面積

● 34.8 – 35.7平方米（375 – 384平方呎）：單位數目648個

● 43.7 – 44.4平方米（470 – 478平方呎）：單位數目216個

單位總數目：864

售價幅度：255 萬元－ 394 萬 元

預計關鍵日期：2028 年 2 月 29 日

地址：油塘碧雲道

裕興苑（東涌）實用面積

● 26.5 – 27.2平方米（285 – 293平方呎）：單位數目168個

● 35.3 – 37.9平方米（380 – 408平方呎）：單位數目756個

● 43.6 – 47.4平方米（469 – 510平方呎）：單位數目420個

單位總數目：1,344

售價幅度：151 萬元－ 345 萬 元

預計關鍵日期：2026年4月30日

地址：東涌(街道名稱待定)

兆湖苑（屯門湖山路）實用面積

● 27.6 – 28.3平方米（297 – 305平方呎）：單位數目864個

● 36.7 – 37.8平方米（395 – 407平方呎）：單位數目1,244個

● 43.6 – 44.6平方米（469 – 480平方呎）：單位數目660個

單位總數目：2,768

售價幅度：156萬元－324萬元

預計關鍵日期：2027年4月30日

地址：屯門湖山路

居屋2024│2.定價

「居屋2024」中的居屋單位平均售價定於現時評定市值折減30%，即是以7折出售。今次的售價介乎143萬元至467萬元，平均大約為270萬元。如果按照約270萬元計算，若按揭貸款與單位售價比例為90%、按揭還款期為30年的話，以現行按揭利率約4%計算，大家每月按揭還款額約為$11,600。

居屋2024│3.誰可優先選樓

「居屋2024」下新推售單位的約40%為配額，會供參加「家有初生優先選樓計劃」和「家有長者優先選樓計劃」的合資格申請者攪珠和優先選樓。如果是有嬰兒於2023年10月25日或以後出生的資助出售單位銷售計劃家庭申請者，而有關子女在「居屋2024」申請截止日期時為3歲或以下，均符合申請資格。

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居屋2024│4.白表申請者的入息及資產限額

而今次，房委會亦已按既定機制檢討了白表申請者的入息及資產限額：

- 兩人及以上家庭申請者的入息限額將由62,000元下調至60,000元，而資產限額將由1,470,000元下調至1,230,000元

- 一人申請者的入息及資產限額則分別相應下調至30,000元及615,000元。

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