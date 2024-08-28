移民英國 | 東倫敦生活指數較低？食物價格平多少？邊間超市貨品最平？即睇英國超市價格排行榜

英國長假期前夕，我收到當地朋友邀請，到他們家裏小住幾天。朋友的家位於東倫敦，是一幢有電梯的新型公寓，從露台望出去，能看見遼闊的城市景觀，倫敦碎片大廈（The Shard）、樓高75層的Landmark Pinnacle、還有金絲雀碼頭的高級商廈。在倫敦郊區住久了，看見高樓大廈竟然有點興奮，就像久違的Staycation。於是，我開展了在東倫敦的假日生活，也順便體驗一下東倫敦人的衣食住行。

比起倫敦外圍，東倫敦距離市中心只需半小時車程，走路半小時，已能到達金絲雀碼頭，因為交通方便，而且距離市中心較近，附近很容易找到各式各樣的商舖、餐廳，真的可以做到半小時生活圈，但正因為這種便利，有當地人會說：「東倫敦會發生很多事情。」正面來看，它有城市的活力，反面來看，就是治安問題，晚上要早點回家。

或許因為治安問題，東倫敦的生活指數比想像中低，也很容易找到平價超市Lidl，Lidl的食物價格，比我平日常去的Sainsburys便宜三分之一，貨架上很容易找到不同種類的即食餐盒（Ready Meal），而且價格很低，對打工仔來說是「窮人恩物」。當然，這裏的食物質素較參差，通常最空的貨架，竟是價格較高的產品，果然是「一分錢一分貨」；過往在Sainsbury’s購物，常留意到貨架上最便宜的產品，通常都被搶購一空，兩間超市有截然不同的景象。

一間超市的貨架狀況，往往能反映當地居民的購買力，而英國財團也會根據該區的經濟狀況，決定把超市開在哪裏，通常較富裕的地區，會出現較多貴價超市，如Waitrose、M&S等，至於平價超市如Lidl和Aldi，則會出現在民生區，而且是生活指數較低的地區。由英國各種超市的分佈，來評估該區的經濟狀況，是公開的秘密，坊間亦有「超市價格排行榜」，可以根據自己的需要選擇合適的超市。

英國超市排行榜（由低價至高價）

1. Aldi

2. Lidl

3. Asda

4. Tesco（Clubcard會員）

5. Sainsbury’s（Nectar會員）

6. Tesco（非Clubcard會員）

7. Morrisons

8. Sainsbury’s（非Nectar會員）

9. M&S

10. Waitrose