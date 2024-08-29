摩根大通公開5大留人才策略！設Skip Level Meeting與高層交流、適時表揚員工！香港人力資源總監︰聆聽員工聲音是關鍵

摩根大通香港人力資源總監何曉雲（左）認為，用心聆聽各階層員工的事業發展需求，有助增加其歸屬感。右為摩根大通在職培訓計劃畢業生、現職摩根大通分析員陳美好（Sienna）。（彭大偉攝）

各地人才爭奪戰顯著升溫，摩根大通香港人力資源總監何曉雲（Jessica）日前接受本報專訪時強調，聆聽員工的聲音，推展具多元與包容性的人才計劃及策略（見表），可以為員工製造一個理想的工作環境，讓他們有感找到理想職業。

作為紮根金融服務行業的巨擘，摩根大通的名字在過去的「理想僱主調查」中，總是榜上有名，也曾蟬聯本地商科學生的理想僱主首選。

談及面對近年人才戰的對策時，Jessica坦言，聆聽員工聲音和保持良好溝通，皆為留人才的致勝關鍵。無論對於年輕世代如Gen Z，或是比較有經驗的一代，她指：「我們一年365日透過多種渠道積極聆聽員工的意見。」

推動共融文化 照顧身心健康

例如，各職位的員工皆可以透過「Skip Level Meetings」會見不同的高級管理人員作意見交流；亦可透過一年一度的員工意見調查向公司表達意見。

在員工福利方面，為更全面照顧各員工的身心健康，同時進一步推動家庭友善與共融的職場文化，摩通自去年起，除了將產假（適用於女性或主要看護人）和侍產假（適用於男性或非主要看護人）的日數看齊，讓所有香港員工享有至少16周的有薪侍產假，以及將恩恤假增加至20日，還資助員工接受生育治療計劃，例如宮腔內人工授精（IUI）、試管嬰兒（IVF）及凍卵。

另一方面，她認為，作為管理層亦須多花心思、多下苦功，關注員工的事業發展，期望「努力製造一個理想的環境予我們的員工，讓他們可以繼續發展與學習」，有感找到理想職業。

適時表揚員工 建互信關係

摩通在全球60多個國家，100個地點營運。她指出，該行還會鼓勵表現出色的員工按需要進行工作調配，包括不同部門之間的調遷或到其他地區工作，讓員工有不同或多元化的體會和經驗，推動發展事業。

她又提到，員工知道自己對公司是有影響力的，他們也會知道公司的成功與其努力息息相關。因此，與員工建立互信關係，幫助一同達成目標，也非常重要。而管理層也應適時以不同的方式，去表揚一些表現出色的員工。

儘管近年不時有言本港在招攬國際人才的吸引力減少，惟Jessica認為，香港仍然是國際金融中心，摩通在進駐香港這100年來，亦一直很努力去支持不同的機構、人士及社區的發展，為香港發展飾演重要的角色。未來會繼續聆聽員工的聲音及需求，以留住及吸引人才加入發展。