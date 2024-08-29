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29/08/2024

hot talk 1點鐘｜Nvidia今晚可撈？內銀股回吐等業績？申洲績後曾瀉13%

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嘉賓：光大證券國際證券策略師　伍禮賢

 

　　恒指於期指結算日低開，半日跌115點，成交五百多億元，後市仍然欠缺向上催化劑？瑞銀下調內地今明兩年經濟增長預測，預計今年GDP增長4.6%，未能達到官方增長5%的目標，主要受內房市場下滑程度比預期嚴重影響有關，房地產低迷將持續影響內地經濟？內銀股集體回吐與此消息有關？申洲國際(02313)業績後曾跌13%，有大行看淡其前景，隨著美元走弱，人民幣升值，或會削弱其成本競爭力？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/rAbk3EPksko

 

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