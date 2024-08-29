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29/08/2024

職場、財務自由可同步發展？公開3大理財誤解︰慳錢唔會令你發達！打工仔必學 3招職場開源法

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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　近年人人都講財務自由，好多書本同KOL都鼓勵大眾要及早計劃，盡早利用錢搵錢方式一步步踏上財務自由嘅道路。當中不少簡單嘅大道理，其實唔單止適用於理財，職場上同樣有用。學懂以下三個理財誤解，職場、財務自由就能同步發展。

 

用時間換金錢並非長遠策略

 

　　打工仔一向習慣用時間換取金錢，除咗因為簡單直接、門尷十分低之外，亦可以話係一個零失敗搵錢方法。你唔會搵唔到錢，只係分別在於搵得多／少、快／慢。而呢個觀念一代傳一代、由父母帶畀我哋。但今天大家都知道，呢個方法愈來愈唔可行，長線只會被通脹蠶食，令你返工就等於負債。同樣，打工仔都唔能夠再只諗努力工作，OT 已經唔能夠代表你的工作能力，更唔代表一定有金錢回報。打工仔初期可能避免唔到以時間換金錢同經驗，但當你經驗不斷增加，同時做到管理層後，就唔能夠再以「揼石仔」為生。工作繼續只懂親力親為的話，就同時間換金錢一樣，永遠唔會致富。

 

慳錢唔會令你發達

 

　　節儉係美德，但節儉永遠唔會幫你解決問題，只能短暫止痛止血，開源搵新資金先係上策。公司層面上，開源節流必定對公司有幫助嘅策略，但可惜大部分公司只懂大大力節流、細細力開源，最後冇真正解決問題。打工仔層面上，公司唔加人工又唔升職，甚至乎你正處於裁員邊緣，但你又未到可以「話走就走」的狀況時，繼續留低死忍或做多啲野希望令公司對你改觀，其實以上等同慳錢一樣。作為打工仔都要搵新資金、新價值，做外快、學習新技能增埴自己，除咗金錢上有幫助，自身價值亦會提高，係職場開源其中一種方法。

 

一步到位做業主

 

　　先唔談論買樓投資相關事，只談大眾買樓的傳統心態問題。大多香港人買樓心態都較傳統，經常想一步到位，理財亦一樣，但其實心態唔太正確。我哋好難預計太長遠嘅事情，而且唔同階段有唔同需要，可能係經濟環境轉變、自己唔太適合住呢一區、踏進人生新階段等，一步到位諗法變得不切實際。而打工仔層面，今天覺得該公司／行業好適合自己，或自覺搵到鐵飯碗可以做一世，其實現今世代係較難發生。反而每日都要有轉工、甚至轉行嘅準備，就算暫時唔轉工都要間中見下工，唔轉行亦要了解／學習其他／相關行業技能。咁樣先能夠知道自己巿場價值，同時增加對巿場敏感度，隨時為巿場轉變而作最快反應。

 

　　雖然以上都係老生常談，但就好少人做到。今天不論理財定職場，work hard 已經不再重要，重點係我哋要更加 work smart，先能有長遠發展。

 

 

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