29/08/2024
月餅2024 | 編輯精選8大中秋必試月餅！重新開業蓮香樓老師傅手炒黃蓮蓉月餅 / 國金軒抹茶茅台酒心 / 馬來西亞貓山王冰皮月餅入口即溶
Sammy Leung
Sammy Leung
每個人、每件事，總有值得被發掘的地方。
Senior Content Editor
下月就是中秋節，大家買月餅未？如果還未買的話，可以看看以下8間商店的特色月餅！有必食手炒黃蓮蓉月餅、伯爵茶奶皇月餅，仲有貓山王口味的！
月餅2024│1.蓮香樓：重新開業必食手炒黃蓮蓉月餅
今年4月重新開業的蓮香樓在中秋推出手工月餅，包括經典「手炒黃蓮蓉月餅」、新派「手工流心奶黃月餅」及限量「五仁蛋黃燒雞月餅」。先看看「手炒黃蓮蓉月餅」，蓮香的黃蓮蓉使用百分百純正湘蓮，再配合濃香花生油，由老師傅人手炒製而成，當中沒有添加任何漂白劑、防腐劑以及其他食材成份。另外，今年仲會限量推出「五仁蛋黃燒雞月餅」，以人手生拆燒雞肉配上五仁，焗餅過程中五仁吸收香濃的雞油，吃起來甘香濃郁。
除了傳統口味外，蓮香樓首推「流心奶黃迷你月餅」，甘香酥軟的外皮包括奶黃餡，餡中會有粒粒鹹蛋黃碎及流心效果，室溫環境下都有流心效果，正！
蓮香樓
價錢：雙黃蓮蓉月餅(四個裝)$298/盒、流心奶皇月餅(四個裝)$208/盒、五仁蛋黃燒雞月餅(不設單賣，雙黃蓮 蓉月餅及五仁蛋黃燒雞月餅各二件套裝，$380/盒)
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