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30/08/2024

巴郡10年後仍是好投資？

#財金大勢 #巴郡 #美股
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　　今天（30日）是巴菲特94歲生日，近日巴郡(BRK)市值首次突破1萬億元（美元．下同），像為他提早送上了生日禮物。不過，沒有人會長生不死，正如不肯與時並進的企業，不會永遠錄得非凡增長，甚或會走向凋亡一樣。

 

　　巴郡A股(BRK.A)（圖一）前天（28日）一度升1.2%，創699440.93元的高位，讓巴郡的市值突破了1萬億元，最終收報696502元，升0.7%；巴郡B股(BRK.B)（圖二）則收報464.59元，升0.9%，今年以來，已累計升逾28%。

 

 

　　市場解讀，巴郡市值突破的意義在於，它是首家市值達到萬億的非科技類美國上市公司。今時美國市值逾萬億的公司都是美股科技巨頭，包括蘋果(AAPL)、英偉達(NVDA)、微軟(MSFT)、Google母企Alphabet(GOOG)、亞馬遜(AMZN)及Facebook母企Meta(META)等6家。而巴郡專注投資於舊經濟股，卻達到進入這個美股「萬億俱樂部」的門檻，會否意味著舊經濟一眾板塊中，仍有許多投資機會？

 

買股不是買板塊

 

　　首先，雖然巴郡對蘋果的持股量，已從今年第一季度約8億股，減持至約4億股，但它在蘋果龐大的持股量，仍有助它近期股價和市值的升勢。其次，投資應是買股不買市：市差也有表現好的股，而市好又會有表現差的股，不能一概而論；同樣，買股不是買板塊：新經濟有差勁之股，而舊經濟中也有表現突出的公司。

 

　　如果看巴郡的投資組合，它持有公司的業務涵蓋鐵路、保險、零售、能源等領域，包括：BNSF鐵路、Geico保險、連鎖雪糕及快餐店Dairy Queen、可口可樂(KO)（圖三）、西方石油(OXY)（圖四）等公司。業務看似繁多廣泛，實可以「民生日用」4字概括。

 

 

　　巴菲特自1965年接管陷入困境的巴郡以來，以當年股價約19元計，今天就升了逾3.6萬倍！巴郡旗下一眾公司的產品需求，例如可樂、嬰兒食品等消費品，都隨美國國民收入增加、美國國際貿易及影響力外拓，覆蓋全球，市場規模愈大，盈利便愈多。

 

　　80至90年代，香港兩大超市打入市場，也是學巴老的商業模式。

 

美國貨銷情難再

 

　　民生日用的消費品不需要甚麼高科技，所以除了「AI廁紙」（講笑咋）外，其他消費品賣不出的機會較低。過去幾十年，隨著全球經濟增長，消費市場蓬勃發展，只要符合市場需求，企業便有生意做，盈利也會可觀。巴郡便是在這大趨勢下，隨著美國對全球影響力的擴張而受惠。

 

　　不過，時移世易，巴菲特/巴郡隨美國進入各國市場這種賺錢/盈利的方程式恐怕要out了。美國貨打不入或放棄進入中國市場是主因，例如美國可樂的文化底蘊，便不如中國茶文化的豐富深厚。可樂僅獨沽一味品牌與專利配方，但中國茶卻如法國紅酒，講究產地、年份，以及品茗所配套的生活態度。

 

　　正日落西山的美國商品，相對於性價比超高的中國「智」造，莫說要征服14億人的市場，連進入市場兼站得住腳，亦十分困難。巴郡的發展及其盈利前景，將隨著美國在全球的影響力消退而增長停滯。另由於美國國內市場消費力逐步減低，巴郡業績表現同樣將不似從前。

 

　　此外，巴菲特也因中美政治的考慮，不願投資中國企業。最錯的是沽比亞迪(01211)（圖五），無形中放棄了一家前景好、增長中的公司，這其實有違他價值投資的原則。今時巴老正等待另一場像2008年金融海嘯的危機，好讓他趁股價低殘去撈貨，但他的如意算盤不會打得響。

 

 

　　當年金融海嘯教曉了美國政府以QE解困，若再來海嘯，美國還不是又會印銀紙？到時巴郡多達2770億元的現金儲備，如無黃金支持，將會貶值多少，難以想像，故筆者曾說巴菲特頭大因錢多，便是這個意思。

 

一本通書去投資

 

　　巴菲特其中一個投資秘訣是「不熟不買」，即他不會買自己不理解的公司（產業/業務）。那是他經過幾十年的實踐的一個概念：投資者可以通過長期不懈的努力，真正建立起自己的「能力圈」。

 

　　所謂「能力圈」，是指投資者能夠對某些公司或行業，比絕大部分人有更深的了解，並能對公司未來長期的表現，作出比其他人更準確的判斷。在這「能力圈」裏，就是自己的獨特能力。「能力圈」有「邊界」，在「邊界」以外投資，才真正有風險。

 

　　不過，錢幣有兩面，巴菲特正是因為對科技股、AI股不願一顧，而不斷錯失了不少機會。如果他有買英偉達，相信巴郡的市值早已過萬億。人生罕見百齡，股神終會老去，如巴郡日後投資仍因循不變，10年後還會否是一項好投資？更莫說會否可延續另一個百年，甚至千秋萬世了。

 

　　巴郡過去業績由客觀條件造就，可謂因緣湊合，才得成功；巴菲特不投資於AI，不適時變通，在電子科技的10倍速年代，只會「大江東去浪淘盡，千古風流人物」。投資惟有如老子所說，「上善若水」，因勢變形，才不致被巨浪淘汰。

 

　　正是：今我紅樓夢斷碎，他朝君體也相同。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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