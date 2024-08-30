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30/08/2024

古天樂李若彤29年後世紀同框！曾被封最神似楊過、小龍女！姑姑認拍《神鵰》曾愛上對方

#古天樂 #晴報文章 #小紅書 #娛樂 #宣萱 #李若彤 #演員
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Photo: 圖片來源：小紅書、微博、資料圖片

　　古天樂與李若彤1995年主演的劇集《神鵰俠侶》，成為不少人心中的金庸劇經典，二人更被封為最神似的楊過和小龍女。二人相隔29年後再碰頭，冷若冰霜的姑姑一見過兒，即變得熱情如火！

 

　　古天樂與李若彤世紀同框，原來是雙雙出席內地汽車活動。古仔與李若彤在台上互叫「過兒」、「姑姑」，相隔近30年，二人外形凍齡，又瘦又fit的李若彤更大曬小蠻腰。

 

 

　　李若彤表示對上一次見古仔，是在去年或今年初在飛機上碰頭，她在台上突然勁深情望實古仔大讚：「一點都沒變，還是那麼帥！」古仔則keep住冷面笑匠本色，笑指李若彤：「你說謊的能力真的很厲害啊。」活動後，李若彤上載短片，留言：「29年後"過兒回頭"，姑姑依然在你身後！」短片勁有心思配上《神鵰》主題曲《神話·情話》，片中古仔一回頭，李若彤即面露熱戀中少女般的微笑，超熱情上前撓實古仔手臂，又搭實對方膊頭說話，簡直回春一樣。

 

 

　　網民指李若彤一見古仔眼神都唔同晒，其實李若彤曾在自己著作《好好過》中，自爆當年拍《神鵰》曾真的愛上過兒：「當時滿心滿眼都是過兒，眼裏心中再也放不下其他人。那種眼神的流露是自然而且真實的。」

 

 

　　不過，有網民指古仔面對李若彤的熱情明顯有點不知所措：「感覺他們關係有點冷淡」、「本來就不熟，連朋友都不是」、「有點尷尬」、「他俩真的很同事」；亦有人笑指另一對CP古仔與宣萱互動時明顯輕鬆得多，指二人更加合襯。此外，不少網民指古仔的港普「保持水準」，將「29年」講成「耳屎九年」，令人笑爆。

 

轉載自: 晴報

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