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30/08/2024

陳自瑤43歲生日IG派福利！王浩信終低調「蒲頭」？穿低胸晚裝曬玉背、與好姊妹食飯慶生

#晴報文章 #演員 #陳自瑤 #袁偉豪 #蕭正楠 #王浩信 #娛樂 #張寶兒 #黃翠如
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　　陳自瑤（Yoyo）前日（27日）43歲生日，她在IG大派福利，低胸兼曬長腿，又獲圈中好姊妹黃翠如等人慶生。不過，Yoyo老公王浩信依然無影，但原來他悄悄「蒲頭」祝賀！

 

　　陳自瑤在IG分享多張靚相，身穿低胸晚裝的她大曬身材及玉背，艷光四射，她留言道：「去找到你的位置，然後好好在你的位置發光，827祝最愛的自己生日快樂！」靚到發晒光的她獲多位圈中好友留言賀壽，她感激回覆：「十分感謝大家的祝福！我都收到了！謝謝大家滿滿的愛！你們也要身體健康，快快樂樂！」雖然王浩信未有公開留言，但就特地派like老婆，低調睇太太性感照及祝賀。

 

 

　　Yoyo獲好姊妹黃翠如安排慶生飯局，同場還有翠如老公蕭正楠、袁偉豪、張寶兒、胡曦文（前名胡敏珊）及男友羅御軒。只見袁偉豪充當攝影師為壽星女影靚相，由於餐廳燈光昏暗，他一手拎住兩盞枱燈，蕭正楠及張寶兒亦幫手打燈影相，化身星級攝影團隊。

 

 

　　翠如將袁偉豪的攝影作品po上網，袁偉豪亦搞笑回覆Yoyo：「歡迎攝影預約。」有網民問相中不見王浩信出現，有人代解釋指他在內地工作搵銀，所以沒有現身賀太太生日。

 

轉載自: 晴報

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