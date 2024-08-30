  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Art Month ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

30/08/2024

【FOCUS】美GDP上修顯「雙面經濟」，財富效應支撐消費

#Dollar General #消費支出 #財富效應 #儲蓄率 #GDP #較著陸 #美國經濟
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

     GDP上修，房價刷新高，初次申請失業救濟人數低於預期－－鮑公9月欲減哪門子的息？市場又因何預期聯儲未來12個月將累計減息逾200點子？種種謎團，從3%「強勁」增長的分項或可窺一二，而連鎖折扣店Dollar General周四（29日）股價暴瀉近四成，執行長指「核心客戶收入拮据」，亦揭示美國強勁消費支出的另一光景。

 

個人儲蓄率降至金融海嘯以來最低

 

　　美國商務部旗下經濟分析局（BEA）周四發布報告，預估第二季GDP按年增3%，高於7月底公布的2.8%初值，主要反映消費者支出向上修正。美國人增加住房、醫療保健、公用事業、娛樂等方面的支出，天平的另一邊，是個人儲蓄率降至3.3%的近2009年金融海嘯以來最低。或意味在大流行超額儲蓄消耗殆盡之後，普通美國人買不停手的結果是，每月薪水所剩無幾。

 

【FOCUS】美GDP上修顯「雙面經濟」，財富效應支撐消費

連鎖折扣店Dollar General周四（29日）股價暴瀉近四成，執行長指「核心客戶收入拮据」。(AP)


　　　此現象得到折扣零售店Dollar General二季度銷售疲軟的佐證，公司的核心客戶（貢獻六成營收）主要為年收入低於3.5萬美元的家庭，執行長表示，由於這些客戶倍感拮据，是以大幅下調全年盈利預期，隔夜股價暴瀉29.8%。

 

　　另一不祥之兆是GDP的鏡像GDI（Gross Domestic Income，國內總收入），二季度增1.3%，顯著低於GDP的3%，或意味美國人的收入水平增長跟不上經濟產出。不過亦有分析指，此或源自大量非法移民勞工的薪資未被計入。

 

美股走勢將與軟著陸預期相互成就

 

　　此外，若看二季度GDP的分項構成，庫存貢獻達0.78個百分點；與之相比，一季度GDP增長1.4%，庫存則貢獻-0.42個百分點。換言之，若不計季節性波動的庫存，一、二季度GDP分別增長1.8%、2.2%，維持不溫不火。

 

【FOCUS】美GDP上修顯「雙面經濟」，財富效應支撐消費

美股未來走勢將與美國經濟軟著陸預期相互成就。


　　由此可見，美國經濟未來能否軟著陸的關鍵，仍係於消費者支出，而其中關鍵的關鍵已不在超額儲蓄、薪資增長，而是財富效應。據美聯儲數據，截至一季度，美國家庭總財富達151.68萬億美元，其中前0.1%、1%、10%的有錢人，持有最多的財富皆指向股票和共同基金。另有數據顯示，美股暢旺帶動通過　401(k) 計劃（退休養老金帳戶）而成為百萬富翁的人數創歷史新高。

 

　　另一不可忽視支撐消費的因素是，隨著嬰兒潮（1946-1964年出世）一代父母漸老，X世代（1965-1980年出世）、千禧世代（1981年後出世）等未來十年或傳承高達84萬億美元財富，而現時握有34萬億美元財富的X世代料獲益最大。

 

　　簡而言之，美股未來走勢將與美國經濟軟著陸預期相互成就，而富有和中低收入美國人對經濟的溫差感受勢持續擴大，聯儲減息與其說是依賴數據，不如說是管理預期。

【慎防受騙】偽冒《經濟通》投資群組頻現，切勿誤信騙徒，如有疑問，請循官方渠道查詢► 了解詳情

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#Dollar General #消費支出 #財富效應 #儲蓄率 #GDP #較著陸 #美國經濟
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 工銀亞洲3個月4.38厘優惠下架，大新逆市加息

29/08/2024 19:16

貨幣攻略

報復戰背後，黎巴嫩之殤

28/08/2024 16:03

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk