Honor Magic V3 ：超薄「大摺手機」再進化！三鏡頭組合+AI圖片功能，攝力強勁性價比高

繼數月前推出Magic V2後，Honor再帶來新一代「大摺」手機Magic V3。Magic V3延續超薄機身設計，配有最頂級硬及加強了攝影能力之餘，是次更加入了AI功能，以$10,999定價發售的同時，訂購更贈送接近$5,000，是目前性價比最高的摺疊手機。

Magic V3備有絲路敦煌（啡色）、絨黑色及雅黑色選擇，走的仍然是超薄路線。由於用上魯班盾構鋼鉸鏈的關係，疊後厚度只有9.2毫米，比上代產品更纖薄。亦是全球最薄的摺疊手機。這個鉸鏈能承受2,100MPa壓力，能以不同角度開合，加上IPX8防水機身、航太級纖維及外熒幕用上金剛巨犀玻璃，為Magic V3提供了抗衝擊性的保護能力。

Magic V3備有絲路敦煌（啡色）、絨黑色及雅黑色選擇，其中絲路敦煌色系較特别。

手機用上魯班盾構鋼鉸鏈，可固定以不同角度開合。

Magic V3機頂設有紅外線埠，可配合手機內置的智能遙控器應用程式使用。

機身右側設有音量鍵和整合指紋解鎖功能的電源鍵。

Magic V3採用Snapdragon 8 Gen 3處理器，內置12GB記憶體和512GB儲存，更內置智能運行記憶體功能為系統提供額外12GB記憶體，安兔兔測試分數超過180萬，屬於頂級效能。此外，手機用上第三代青海湖雙電池，纖薄機身已內置了5,150mAh電池，支援66W Honor SuperCharge有線快充及50W無線充電，跟機亦會附送66W快速充電器。

Magic V3採用Snapdragon 8 Gen 3處理器，安兔兔測試分數超過180萬，屬於頂級效能。

Magic V3底部設有USB Type-C介面，支援66W有線快充。

Magic V3擁有6.43吋2,376 x 1,060解像度OLED外熒幕及7.92吋2,344 x 2,156解像度柔性OLED內熒幕，兩個熒幕均支援120Hz刷新率、DCI-P3廣色域及可顯示10.7億種顏色，內熒幕更採用了納米級氧化鋁塗層來加強保護能力。手機更內置AI 離焦護眼技術，透過AI模擬離焦鏡近視防控原理，將部份圖像拉遠，從而提升脈絡膜厚度，緩解短暫性近視，舒緩視覺疲勞。

Magic V3擁有7.92吋2,344 x 2,156解像度OLED內熒幕，支援120Hz刷新率及DCI-P3廣色域等規格。

Magic V3設有雙SIM卡插槽，惟不支援microSD記憶卡。

Magic V3採用三鏡頭組合，分别有5,000萬像素的廣角、4,000萬像素超廣角及5,000萬像素潛望式長焦鏡頭，內外熒幕也設有2,000萬像素前置鏡頭。其中廣角鏡頭用上8線SMA記憶金屬摩打，對焦速度提升45%，同時亦支援摺疊手機最大的f/1.6光圈。手機的拍攝功能與其他Honor手機相若，包括有鷹眼拍攝功能，亦加入了Studio Harcourt 專業人像攝影，能以Harcourt 生動、Harcourt 質感和 Harcourt 經典來拍攝人像照片。

手機配備三鏡頭後攝系統，包括有5,000萬像素的廣角、4,000萬像素超廣角，以及5,000萬像素潛望式長焦鏡頭。

Magic V3外屏設有2,000萬像素前置鏡頭。

內熒幕亦設有1,600萬像素前置鏡頭。

Magic V3搭載的5,000萬像素廣角鏡頭，可拍攝極有水準的照片。

AI功能是Magic V3另一特色，本身搭載的MagicOS，在系統層面加入AI優化用戶體驗，例如AI隨意門可根據用戶使用習慣自動建議相關的應用程式。是次手機更加入了多項AI功能，繼有AI圖片移除不需要的內容、AI語音即時翻譯及AI會議紀要等等，在通話時也能透過AI雙向降噪功能來降低通話噪音。

Magic V3加入了多項AI功能，其中AI圖片移除能將圖片中不需要的內容移除。

另一新AI功能是AI語音即時翻譯，可利用文字或語音作即時雙向翻譯。

手機內置AI 離焦護眼技術，透過AI模擬離焦鏡近視防控原理，舒緩視覺疲勞。

總結



Magic V3整體功能全面，不論是機身設計、拍攝功能、以至硬件規格都是一流，是目前最好用的「大摺」手機。一如以往，Magic V3提供了預購優惠，即日至9月5日預購可獲Honor Magic-Pen、Harman Kardon Aura Studio 3 無線藍牙喇叭及Magic V3專屬保養服務，總值接近$5,000，變相以$6,000即能入手。

作業系統：Android 14

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 3.3GHz八核

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,376 x 1,060像素，6.43吋多點觸控OLED（外屏） / 2,344 x 2,156像素，7.92吋多點觸控柔性OLED（內屏）

制式：GSM / WCDMA / FDD-LTE / TDD-LTE / 5G NR

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.3

鏡頭：2,000萬像素廣角（前置） / 5,000萬像素廣角 + 4,000萬像素超廣角 + 5,000萬像素潛望式長焦（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 指紋感應器

電池：內置5,150mAh

體積：156.6 x 145.3 x 4.4毫米（打開） / 156.6 x 74 x 9.2毫米（摺合）

重量：226克

售價：$10,999

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103