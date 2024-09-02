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02/09/2024

股災完了？

#財識兼收 #美股 #港股 #經濟衰退 #日圓拆倉 #薩姆規則 #中東局勢 #就業數據 #理財智慧
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　8月初全球股市急瀉，曾經發文討論投資者該如何理解（見連結），文章主要是提出投資者情緒別跟著大市起伏，反而應該把跌市因素分析一下，檢視股票的基本面是否受到影響。事隔不足一個月，股市（如納指）已超越跌市前高位，值得檢視一下自己心態。

 

　　當日一下大插，全城都很驚，紛紛談論股災殺到，當時最多人提到的原因有四個。如今股市回升了，這些原因是否都煙消雲散呢？讓我們逐一點評：

 

1. 美國就業數據遠遜預期

　　當日市場擔心經濟衰退，影響企業盈利能力。事隔一個月，突然沒有人再重視似的，美國經濟是否無問題？一片向好？不見得吧。

 

2. 日本加息引發日圓拆倉潮

　　日圓拆倉潮算是短期技術操作問題，就算今次完結了，未來日子也久不久會出現。其實這個因素一直存在，之前未有發生只因為未發生，是否到發生才擔心呢？

 

3. 擔心中東局勢升溫

　　中東局勢是否已降溫呢？回答這問題之前，可自問是否很認識軍事政局呢？還是跌市時總會把任何壞消息放大，市況回穩時就淡化消息？

 

4. 股市估值太高，「高處不勝寒」

　　這個原因消失了嗎？納指在大跌前為17599點，如今回升至17878點，「高處不勝寒」？如今的處境似乎更加「高」、更加「寒」。

 

導致8月初「股災」的大部分因素仍在，但散戶似乎已不再擔心。(Shutterstock)

 

　　以上利淡因素，大部分都還未消失。散戶於跌市時的取態如何，再觀察他們的心態變化，檢視一下，有助自己成長進步。

 

　　大跌市時，散戶會把利淡消息看得很重，對前景非常擔心。早前「股災」時，就連「牛頭角順嫂」都懂說日元拆倉潮與關於美國經濟衰退的「薩姆規則」(Sahm Rule)，甚至變身軍事家分析中東關係，同時又是AI專家，談及AI如何被過度追捧等。到市況回穩時，對以前種種利淡因素都沒有多加理會。

 

　　一般散戶多是如此，極度被情緒影響判斷力（又或者從來沒有個人判斷力），造成「見跌睇跌，見升睇升」的結果。價值投資者，某程度上會習慣與大眾相反，市好時偏向悲觀，市差時偏向樂觀，此習慣更能體現價值。

 

　　提醒一下，當日導致「股災」的隱憂仍在，大跌一刻，不少人曾經非常擔心。如今股市回升後，問問自己，為何不再擔心呢？難道走火警時，一定要等到全部人一齊走嗎？正如小弟之前拍片所形容的「戲院火燭」問題，有興趣不妨重溫一下。

 

相關連結：

【對股災的理解角度】

【對股災的理解角度 (啲嘢再講白啲)】

 

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