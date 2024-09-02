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02/09/2024

香港有危機嗎？

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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　行政長官李家超近日舉辦地區諮詢會，聽取市民對《施政報告》的建議。不少受邀出席的與會者關注香港經濟前景，有商界人士大吐苦水，表示生意前景坎坷。李家超當時表示，本港正處於過渡期，預測明年本港經濟會繼續增長，相信會較今年好，他不點名引述長實主席李澤鉅的言論：「過去歷史話我們知，邊個賭香港長期差都錯。」
　
　　事實上，香港在2024年確實遇到不少麻煩——中小企出現結業潮、零售銷售數據持續下跌、樓市下跌並傳出有call loan情況、股市持續不振等等，一時間好像香港經濟已經危機處處。筆者雖然並非經濟專家，但翻看香港經濟數據，不難理解目前的經濟狀況。政府數據顯示，第二季本地生產總值增長3.3%，基本上符合預期；7月出口貨值按年上升13.1%，進口貨值亦上升9.9%，表現理想；失業率最新維持在3%，大致穩定；7月通脹率2.5%，亦保持穩定。所以，香港雖然出現困難，但整體經濟仍然保持平穩，真正的大風浪暫時仍未出現。不過，假如上述困難持續發酵，或者政府未能妥善處理，有可能拖累整體經濟，導致出現最可怕的情況——失業率急升，屆時大風浪就可能真的出現。

 

近年香港經濟受陰霾籠罩，政府須在施政上加把勁處理。(Shutterstock)

　
　　香港目前的困難各有成因，但卻有著相同的背景，其一，是美國持續打壓中國，令國際資金對香港充滿戒心，減少在香港的資金配置，令金融市場呈現呆滯狀態；其二，政府正推動經濟轉型，大力推動創科產業，並爭取融入大灣區，這需要長時間發展，短期需要投入大量資源，但卻要較長時間才見到經濟效益。相信今年施政需要花更多心力去處理有關問題。
　
　　其實，對筆者而言，香港過去20多年時時刻刻都充滿挑戰，甚至可謂驚濤駭浪，例如金融危機、樓價危機、政治動盪、疫情肆虐等等。如果10年後再回顧今日的香港，大家可能會認為目前的情況只是小菜一碟。正如李澤鉅所說，「邊個賭香港長期差都錯」，香港總是「難關難過關關過」，問題最終都會克服。

　　老實說，香港人雖然懂得自強不息，但要克服一個個難關，實在談何容易，尤其是政府過去飽受反對派的攻擊及拉布，早已失去高瞻遠矚的魄力，香港憑甚麼克服所有困難？明顯地，依靠的就是國家強大的後盾。

 

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