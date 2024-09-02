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02/09/2024

漸入好景

#財金大勢 #沙利文
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　　上周五(30日)，9月期指一度升穿萬八點，投資者又再憧憬港股是否已甩難，會向萬九，二萬點進發。筆者是樂觀的。

 

　　樂觀，不是盲目，而是有數據的。今時見到美息真有望降，美元將是跌易升難，而阿爺之前的利經濟政策，見陸續推出，並見有成效，中國經濟有望穩而後好。以上所述因由，在今年來，曾多次為文提及，但每次見黎明，又有烏雲蓋日，中港股市再下，但筆者仍是看好死硬派，因黎明即是黑夜已過，日出東方，只會愈來愈光，烏雲終不能蓋日，股市多講文藝無用，看硬的。

 

1)美國似服軟，有求於中國

 

　　8月29日習近平會見了美國國家安全顧問沙利文，這個沙利文是個中國通，曾任克林頓與拜登的競選顧問，在今時白宮職權及信任度上，沙利文是高於國務卿布林肯，可以說是代表拜登。故沙利文訪中，是在布林肯之後，是升格了的中美接觸，亦因此習近平接見了他。市場上有種種傳說，沙利文與中方達成甚麼甚麼的協議，外人怎確切知曉，但這次訪問，用美國布魯金斯學會約翰．桑頓中國中心主任何瑞恩(Ryan Hass)向BBC表示：「這次訪問也恢復了自基辛格以來的模式」，這種模式下，美國國家安全顧問直接、低調地與中國對應官員打交道，以應對兩國關係中的壓力。

 

　　何瑞恩曾在奧巴馬主政時期，擔任美國國家安全委員會中國、台灣及蒙古事務主任。

 

　　何瑞恩所稱的「基辛格式接觸」是指基辛格作為美國總統尼克遜的安全事務助理（沙利文現職），曾於1971年秘密訪華，此舉幾乎繞開整個主管外交的國務院，最終與隔絕多年的中國建立聯繫。跟基辛格當年密會旨在破冰，今時的明會似意在「防止失控」。因瑞恩表示，近年中美關係在不同時期有向危險方向發展的趨勢，而在過去一段時間，沙利文投入了大量時間和精力處理中美關係。沙利文曾多次與王毅密會，上周三（28日），白宮公告將兩人的頻密低調的密會，稱為「戰略溝通渠道」。溝通來溝通去，中方的要求仍是那句，「相向而行」，即是大家要拖手仔，不要拳互往。

 

　　國際大資金對中美關係冷暖，向來敏感，近周中美股市都是橫行的上落市，唯獨恒指已自8月初迭升至今，不少股票，尤其是內銀股迭創年來新高，而地產股、汽車股於上周五亦見普漲，這就應是：

 

2)阿爺發功，成效初現

 

　　(A)內銀迭見月高，一年新高，是因為阿爺的新國九條，要求上市公司要多分紅，益街坊，上市銀行尤為積極響應，有「紅包雨」之說，初步是有六大銀行已派出717億元（人民幣．下同）。

 

　　不少銀行由年底派息，改為年中也派息，7月25日筆者有文：《買內銀？》（圖一）文內有提及：在內銀派息之後，股價走低時買。以前內銀是一年派一次息，今後可能會一年派兩次息，即是趁派息之後，股價走低之時買的機會，一年內多了一次。

 

 

　　(B)截至8月全國已有超過60個城市出台地方政府或國企收購存量住宅，用作保障房政策，國企收儲未售新房已成為「收儲」政策中一種重要模式。

 

　　內房問題已有經年，但怎化解？2022年11月15日筆者有文：《內房回來了嗎？》（圖二）引用了前重慶市市長黃奇帆之議，其中就有中央收儲一項。

 

 

　　不少人認為中國樓市要如日本一樣要迷失30年，這個觀點是Simple, naive and stupid，中日政府政策有異，結果就會不一，大家都知癌症難醫，但有人醫得番，有人醫死咗。但如認為每個癌症患者都是無得醫，是否Simple, naive and stupid？

 

　　醫房產泡沫的確不易，阿爺用一城一策，即具體問題，具體解決，就好過日本政府用躺平一招來解決，再予時間，要解決內房難題是有望的，內房股上周五普升，起碼是對今時解決內房問題的有效性作個認同。

 

　　(C)汽車板塊向好，8月16日，商務部、國家發展改革委、工業和信息化部、公安部、財政部、生態環境部、稅務總局7部門發布《關於進一步做好汽車以舊換新工作的通知》，提高了報廢更新的補貼標準，對報廢國三及以下排放標準燃油乘用車或2018年4月30日前註冊登記的新能源乘用車，並購買新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車的個人消費者，補貼額度分別提高至2萬元和1.5萬元，都增加了一倍以上。

 

　　光大證券分析，政策的實施，預計將顯著提升汽車消費市場的活力，尤其是對新能源車市場的刺激作用。艾媒諮詢數據顯示，2023年中國新能源汽車市場規模達到11500億元，預計2025年將增長至23100億元。這一增長趨勢，結合以舊換新政策的推動，預示著新能源車產業將迎來更廣闊的發展空間。

 

　　飯要一啖啖吃，股市亦一樣要一步步升，股市上升之路並不平坦，但忌坐火箭。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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