反起跑線聯盟2 | 大結局終極彩蛋「傻姑」配「黃蓉」！掀TVB經典古裝片集體回憶？梁詠琪瘋狂被問幾時同「奶奶」打牌

由朱茵、潘燦良、周家怡、強尼、練美娟、陳欣妍 (Shirley)、李炘頤 (Alina)等人主演的ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》，即將在今晚（30日）大結局，臨近終結故事，劇集在昨晚一集大派彩蛋，除了有在第一季出現的梁詠琪回來家庭大團圓之外，還有不少無線昔日熟悉面孔，除了有向海嵐外，還有久未露面的陳安瑩客串演出，觀眾大感驚喜。

劇集播出以來，除了重點提到學生們的讀書壓力、家長要湊細路的辛酸外，更提到家庭間相處的事，寫實的劇情令觀眾引起共鳴，自第一季播出以來，大受歡迎。上一季提到飾演強尼太太的梁詠琪，因為要照顧患病母親，所以離開家庭一段日子，第二季播出以來，強尼單獨湊女。故事尾聲，梁詠琪客串出場，一家大團圓。

而昨晚一集，交代各家庭應付升班試，Charles（潘燦良飾）的前妻要求對話，表示欲帶兒子Martin （植海維飾）去美國升學。導演劉偉恒找來老友向海嵐驚喜客串做潘燦良的前妻。播出後，觀眾在網上討論，冇人竟然認不出向海嵐，在討論區引發討論，「佢keep 得好好，仲靚過選嗰陣時」、「無頭東宮」、「應該搵蘇玉華做」。

除此之外，由於冼老師（朱茵飾）被質疑教學手法，被校監（陳安瑩飾）監堂，原來她亦是朱茵以前讀書時的班主任。好多觀眾很喜歡這個組合出場。這套劇不少演員都曾經是無線藝人，拍過不少劇集，勾起大好多回憶，「喂呀，出咗半套《射鵰英雄傳》啦! 傻姑大戰黃蓉，梅超風白骨爪」。

與此同時，亦都有網民留言，好想梁詠琪跟黃文慧有場對手戲，觀眾難忘二人在當年賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》中，二人打牌一幕，「大結局可摸耳Nora（梁詠琪飾）同奶奶打牌丫機會難得」。節目播出後，劉偉恒、強尼和梁詠琪一起在IG Live聊天，梁詠琪也笑言，「好多人問我幾時有呢一幕，同練美娟奶奶打麻雀，好似當年套戲。」

此外，劉偉恒答謝一班演員抽時間幫手客串，感謝梁詠琪當時正在做巡迴演唱會，但仍抽時間配合拍攝外，還有劇透表示，今晚大結局，向海嵐的戲份會較多，將會跟潘燦良有一場大型對戲。Live當中，重提強尼和潘燦良拖手一幕，於網上「洗版」，梁詠琪笑言，「我睇到都心諗，你（強尼）搞乜呀？但見到係潘燦良都OK嘅，實在要同Venus（周家怡飾）揀，真係好難揀。