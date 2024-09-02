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02/09/2024

張致恒地盤開工現殘樣！雯雯開直播大仔瘦如柴？一家六口近況係點？

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　　張致恒（Steven）跟雯雯婚後先後誕下四個囝囝，張天寶、天牧、天朗及天樂，不過由於Steven長期不事生產，令雯雯經常都要在IG公審對方，指斥他懶散不返工，就算返工都三分鐘熱度，令雯雯及四個仔都擔驚受怕，被業主追租、被債仔追數、甚至拖欠電費水費被Cut電、Cut水，這種情況長達幾年，不過Steven近排揚言考獲平安卡，終於可以到地盤開工，昨日雯雯IG開直播，似乎他們的生活都已經有所改善。

 

 

　　雯雯昨晚IG開直播，原本是跟三仔天朗一齊開，天朗眼仔碌碌望住鏡頭非常可愛，而且開始牙牙學語，期間張致恒抱住孻仔天樂入鏡，天樂已經差不多滿一歲，見他似足爸爸有混血兒的臉孔，張致恒都沾沾自喜：「係呀，好多人都話似我，因為我本身混血，中國香港混荷蘭，我都覺佢係最似我細個個樣。」期間，不少人追問雯雯老公張致恒是否「生性」，但雯雯都未有正面回應，反而張致恒主動回應有關地盤工作的提問，他說：「返地盤唔算辛苦，不過而家返去6點要出門口返工，佢哋要返學，所以我哋全家10點前都瞓覺，不過做地盤個樣真係會殘好多。（瘦咗？）瘦咗？又冇乜，不過日日流咁多汗，點都會瘦少少卦。」

 

　　直播期間，四個囝囝都有輪流上場亮相，非常得意，不過大哥張天寶要對住鏡頭飲中藥，張致恒表示天寶由於食欲不振加上經常肚痛，所以睇中醫接受治療，不過由於年紀細，對飲中藥有一定抗拒，所以最終張致恒用針筒將中藥打入天寶的口。天寶期間除去上衣，見到他瘦骨嶙峋非常陰公，不少網友都留言叫他乖乖飲藥。

 

 

　　片中張致恒和雯雯一邊講一邊將生活曝光，未知是否張致恒返地盤後收入開始穩定，見他們的生活都開始陸續改善，首先，他們所住的單位跟以往的不太同，似乎已經搬家，由於廚房是開放式，為怕幾位小朋友危險，客廳加設一個高身圍欄。片中見外傭姐姐在廚房清潔，或者照顧孻仔張天樂，相處不錯，張致恒都有提到：「係咪一家大細瞓一張床？唔係，唔想咁逼，而家分兩間房瞓！」而直播期間，見到他們天朗、天牧和天寶都各自玩一部手提電話，再加上直播的一部，至少四部，一家大細都有電話玩，似乎經濟上已經開始穩定，過正常生活。

 

轉載自: 晴報

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