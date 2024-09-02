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02/09/2024

高息定存 | 大新再加3個月至3.9厘，渣打花旗齊降定存息

#收息 #花旗 #工銀亞洲 #大新銀行 #高息 #恒生 #高息定存
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　　市場對美國於下月減息的預期升溫，不過部分銀行仍逆市加息，當中大新銀行再上調3個月港元定存年息至3.9厘，存額由10萬至50萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。

 

高息定存 | 大新再加3個月至3.9厘，渣打花旗齊降定存息

（資料圖片）

 

　　

　　工銀亞洲新推出「更出息定期」優惠，3個月港元定存年息可享4.08厘，起存額為10萬至80萬新資金，適用於全新工銀財富／理財金／理財e時代／綜合客戶。

 

恒生特選客戶優惠下架，渣打花旗齊降定存息

 

　　另外，恒生則下架原先3個月4厘的港元定存特選客戶新資金優惠。渣打香港下調3個月港元定存年息至3.5厘，12個月亦降至3.4厘，起存額為10萬元，適用於「優先私人理財」客戶，分行辦理。

 

　　花旗亦下調3個月港元定存年息至4.3厘，存額由5萬至800萬元，適用於花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或7.8萬港元。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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