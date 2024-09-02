  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

02/09/2024

天氣預報 | 打風了？颱風摩羯風勢增強！天文台：考慮明天發一號戒備信號！本周後期風勢增強似3號波？邊日最大雨？即睇香港9天天氣預報

#打工仔 #天氣 #氣溫 #天文台 #天氣預測 #一號戒備信號 #香港 #香港天氣 #狂風大驟雨 #9天天氣預報 #Pantry熱話
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow

　　這幾天超級悶熱，大家都在討論：究竟係咪打風？天文台指，在過去數小時，熱帶氣旋摩羯移向呂宋北部及有所增強。按照現時預測路徑，摩羯會在明日（9月3日）進入本港800公里範圍內，隨後會靠近華南沿岸並進一步增強，較大機會移向廣東西部至海南島一帶。

 

（圖片來源：香港天文台網頁）

 

　　天文台會考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。受其影響，廣東沿岸本週後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。大家要留意最新天氣預報！

 

　　

（圖片來源：香港天文台網頁）

 

　　是否打風屬未知數，這幾天天氣又如何？受高空反氣旋影響，未來一兩日華南大致晴朗及酷熱，而高溫亦會觸發驟雨。預料熱帶氣旋摩羯會在今明兩日橫過呂宋北部一帶，隨後會進入南海北部，靠近華南沿岸並進一步增強，較大機會移向廣東西部至海南島一帶。受其影響，本周後期廣東沿岸天氣轉壞，風勢頗大，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。

 

　　看看未來九天天氣預報，天氣持續酷熱，本周四（5日）天氣開始轉壞，至周末間中有狂風驟雨和雷暴，風勢亦逐步升級，當中周四（5日）吹東至東北風5級，離岸及高地間中至6級；到周五（6日）吹東風達5至6級，離岸及高地達7級，6級及7級為強風，相當於3號風球風力。至下周一（9日）雨勢才可始減弱，下周二才告轉好。大家這幾天外出要記得帶遮喇！

 

　　

（圖片來源：香港天文台網頁）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #天氣 #氣溫 #天文台 #天氣預測 #一號戒備信號 #香港 #香港天氣 #狂風大驟雨 #9天天氣預報 #Pantry熱話
更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，中小行逆市加定存息，大新3個月加...

01/09/2024 10:55

貨幣攻略

報復戰背後，黎巴嫩之殤

28/08/2024 16:03

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk