天氣預報 | 打風了？颱風摩羯風勢增強！天文台：考慮明天發一號戒備信號！本周後期風勢增強似3號波？邊日最大雨？即睇香港9天天氣預報

這幾天超級悶熱，大家都在討論：究竟係咪打風？天文台指，在過去數小時，熱帶氣旋摩羯移向呂宋北部及有所增強。按照現時預測路徑，摩羯會在明日（9月3日）進入本港800公里範圍內，隨後會靠近華南沿岸並進一步增強，較大機會移向廣東西部至海南島一帶。

（圖片來源：香港天文台網頁）

天文台會考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。受其影響，廣東沿岸本週後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。大家要留意最新天氣預報！

（圖片來源：香港天文台網頁）

是否打風屬未知數，這幾天天氣又如何？受高空反氣旋影響，未來一兩日華南大致晴朗及酷熱，而高溫亦會觸發驟雨。預料熱帶氣旋摩羯會在今明兩日橫過呂宋北部一帶，隨後會進入南海北部，靠近華南沿岸並進一步增強，較大機會移向廣東西部至海南島一帶。受其影響，本周後期廣東沿岸天氣轉壞，風勢頗大，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。

看看未來九天天氣預報，天氣持續酷熱，本周四（5日）天氣開始轉壞，至周末間中有狂風驟雨和雷暴，風勢亦逐步升級，當中周四（5日）吹東至東北風5級，離岸及高地間中至6級；到周五（6日）吹東風達5至6級，離岸及高地達7級，6級及7級為強風，相當於3號風球風力。至下周一（9日）雨勢才可始減弱，下周二才告轉好。大家這幾天外出要記得帶遮喇！

（圖片來源：香港天文台網頁）