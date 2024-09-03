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03/09/2024

自製日日出長糧大法

#退休 #理財 #快樂退休 #香港年金 #政府年金 #長糧 #理財智慧
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　論退休理財，我肥碌算有少少心得，故過去幾年不斷在網上開分享班，一般學員反應是：「唉，識得你太遲，否則肯定蝕少一百幾十萬。」

 

　　注意，不是「賺」多一百幾十萬！

 

理財，尤其是退休理財，乃一個大水塘，故前財爺都「落水」。

 

　　事實，我並沒有甚麼發達秘笈或發財捷徑，有的，是掌握金融世界中大部分合法或非法的行騙手法，你懂得避開，就可交少很多「學費」，每個散戶閒閒哋減少一百幾十萬損失。

 

我無能力教你發達，但可以踢爆所有合法/非法騙子手段，替你慳一百幾十萬！

　　理財，我只是大紋大路，但認識個別專家，真的很有創意及心得，兼且，可以創出不少有趣的財技玩法，增添生活情趣。

 

　　其中一個，綽號「年金B」。有此綽號，正因佢退休後，將政府年金變為自己長糧機器，不是月月出糧，而是勁誇張，日日去銀行打簿都有進帳！變成每日早餐後的一大娛樂。

 

　　玩法其實你我都得，起步時唔怕煩就得。

 

　　首先，拿出500萬現金（如今中產，尤其退休大機構中層都會有），然後，找香港年金公司，一個月內安排22次接見（逢周一至周五），每次簽約購買23萬政府年金。

 

原來香港年金可以玩到變「日日出長糧」，點到你唔服？

 

　　目前年金公司規定，客人上限只可買500萬，23萬分22次買，剛剛約500萬。

 

　　麻煩處要上年金公司22次，然後，聽客戶經理似背書般每次將合約內容讀一次，因過程必須錄音，你有無耐性聽都要扮聽，聽完再表示明白，然後簽約。

 

　　做足22次，可能你會話，會煩到想死噃！不過，世間任何難得的事，在完成前，多會經歷一般艱難到想死的過程。

 

　　只要你立下決心，捱過後，將會一世無憂地日日有長糧出，咁，應該會好快樂！點解要咁搞？

 

　　首先，你要明白政府年金特色，係只要你夠60歲就買得，今日買，下個月同一日就開始出糧，月月同一日有，直至閣下「蒙主寵召」。

 

晚年理財，必須早早部署好，因你開始步入「機器隨時失靈」階段！

 

　　假設你每個月1號買23萬，下個月1號打簿，就會見到出糧，而2號你再買23萬，下個月2號又有，如此類推。

 

　　一個月的辦公日子有22日，咁，你就可以當自己仍在開工，日日有糧出，你話幾好玩呢！

 

　　現在的60歲男人，買100萬政府年金，每年出糧約6萬，花500萬就有約30萬，平均每個月有約2.5萬收入。

 

　　2.5萬分22個工作日收取，即每日出糧1100多元！

 

　　老友，一個退休人士，供滿樓，仔女全部獨立，總之，可做可唔做（任何工作），一起牀就有過千元袋袋平安，直至天長地久。

 

　　呢種安全感，去邊度搵呀？

 

　　記住，私人機構間間可以執笠，但香港政府，坐擁幾萬億儲備（見到的），另有深不可測的其他財富，總之，你上天堂前，一切都仍是AAA級。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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